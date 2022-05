Índice de Desarrollo Democrático: Yucatán, en la cima, pero con un claro rezago económico

En el Índice de Desarrollo Democrático 2021, Yucatán figura en primer lugar, pero se advierte que arrastra un rezago económico importante.

El representante en México de la fundación Konrad Adenauer Stiftung, Hans Blomeier, afirmó que en todo lugar para que haya atracción de inversiones empresariales debe haber disponible suficiente energía eléctrica, pero lamentablemente en Yucatán hay una limitante brutal de este servicio.

Sobre las alertas en la entidad, dijo que lo más peligroso es la autocomplacencia, como “creerse el cuento de que por ser el primero es el mejor”.

Ven un rezago económico

Aunque Yucatán está bien ranqueado en el Índice de Desarrollo Democrático (IDD-MEX), que lo coloca en primer lugar del país en la evaluación de 2020, tiene un rezago económico importante generado principalmente por la pandemia del Covid-19 y la política energética del gobierno de la república.

“Yucatán está demasiado bien ranqueado, tiene buenas calificaciones en promedio y ocupa el primer lugar del IDD, pero llama la atención el rezago en desarrollo económico”, explicó en entrevista con los periodistas Luis Alberto González Uribe, director editorial de Diario de Yucatán; Juan Carlos Góngora Solís, subdirector editorial del Diario, y Jorge Pinzón Franco, coordinador de reporteros de la Agencia Informativa Megamedia (AIM).

“Si no sale primero en las cuatro dimensiones que se evalúan no puede considerarse que tiene una democracia perfecta y sale peor en desarrollo económico”, señaló el ingeniero Hans.

“La pandemia tuvo un impacto fuerte en el tema económico, Yucatán no es un ‘hub’ automovilístico, recién está empezando a generar inversiones y atracción de capitales. Se ve en el desarrollo inmobiliario y los vehículos que circulan en el Periférico, que son indicadores infalibles, que está llegando mucho dinero al Estado, no sé de qué procedencia, pero llegan inversiones. En el tema económico vemos un rezago y en este trabajo detectamos que el talón de Aquiles para que tenga un mayor crecimiento económico está en la parte energética”.

Afirmó que en todo lugar para que haya atracción de inversiones empresariales tiene que tener disponible suficiente energía eléctrica, pero lamentablemente en Yucatán hay una limitante brutal de este servicio. Hay una exponencial demanda de energía eléctrica adicional que Yucatán, con los ambiciosos planes que tiene en los proyectos de energías renovables, podría cubrir porque tiene todas las condiciones para la producción de energía solar y eólica, sin embargo, la política nacional energética no le ayuda.

“Yucatán tiene un problema serio en materia energética, de corregir esta limitación, su desarrollo y crecimiento económico sería mayor. La limitante económica es un problema muy serio para la democracia yucateca”.

“En este estudio de 2020 de IDD-MEX su desarrollo económico está entre quinto y sexto lugar y hay una diferenciación entre la capital Mérida y los pueblos del interior del Estado, donde está más acentuada la desigualdad, la falta de bienestar y la justicia social”.

¿Qué es el Índice de Desarrollo Democrático en México?

Los resultados de la evaluación Índice de Desarrollo Democrático de México se presentaron el 4 de abril de este año en Ciudad de México donde destacó que la democracia mexicana tuvo un retroceso con una caída de 24% y tuvo el promedio más bajo de toda la serie de 10 años con 4,138 puntos. En ese mismo evento se informó que Yucatán tiene la máxima puntuación con 10,000, única entidad mexicano que lo logró.

Hans Blomeier precisó que esta puntuación que tiene Yucatán corresponde a los datos y cifras de 2020 que se difunden en este año en una “gira por la democracia”, que busca que se active a la ciudadanía para que exijan un mejor gobierno y genere una educación ciudadana todos los días.

Ya presentaron estos datos en Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Campeche y hoy en Mérida, con lo cual finaliza la difusión del análisis democrático.

La evaluación de 2021 está en procesamiento de datos y en enero o febrero de 2023 estaría listo y se difundirán los resultados. Precisó que cada informe del IDD-MEX siempre tiene un año de antigüedad.

Yucatán, frente a la incógnita: ¿Ser el primero o ser el mejor?

Se le preguntó sobre las alertas en Yucatán, de acuerdo a los resultados de este análisis estadístico. Dijo que lo más peligroso es la autocomplacencia, “creerse el cuento de que por ser el primero es el mejor. Esto es peligroso tanto en la vida cotidiana como en política. La nota 10 no es la perfección, significa que es mejor que otros”. Y lanzó la pregunta ¿Yucatán se complace con ser el primero, o quiere ser mejor? Esa es la primera observación que hace. La segunda es que el promedio de los 32 estados del país no es la realidad mexicana.

Sabe de la complejidad de un estado como Yucatán de creerse que el promedio refleja todo el territorio. No es así. El núcleo de Mérida abarca una parte importante de la generación de bienestar, pero eso esconde lo que está pasando en el resto del estado. Y no hay que perder de vista cuáles son las desigualdades y qué se puede hacer para generar bienestar para todos.

Hay pueblitos que miran a Mérida como de otro planeta porque la capital tiene un crecimiento vertiginoso en los últimos 8 años y esto amerita especial atención. Deben procurar que no se acrecenté más esta desigualdad, sino que haya políticas públicas con participación de la iniciativa privada que garantice cierto equilibrio intrayucateco.

Las cifras del IDD no muestran esta igualdad de oportunidades y de bienestar o de justicia social, solo es un llamado para que vean las diferencias enormes que tiene el Estado. Sólo mirando que Yucatán está mejor que Guerrero no es suficiente, el que vive en la periferia de la ciudad o la lejanía de Yucatán se pregunta de qué me éstas hablando cuando se trata de igualdad o bienestar.

El IDD-MEX lo realizan con datos oficiales reportados por las entidades y con una metodología probada que mide más de 50 indicadores. Es un trabajo transparente con datos duros y públicos de las dependencias oficiales y con información que se obtiene de una encuesta. Los resultados son la realidad intramexicana en el desarrollo de su democracia de cada año.