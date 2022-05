Torneos de lazo en Yucatán: sin visos para su regulación

A pesar de la buena disposición manifestada por al menos tres diputados locales en el sentido de legislar y regular los torneos de lazo en Yucatán, si no es que prohibirlos, no hay indicio alguno de que esto se realice en el corto plazo, según lo declarado por ellos mismos.

Víctor Hugo Lozano Poveda, diputado del PAN y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, declaró que “estaremos al pendiente cuando se analice el tema en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, para que puedan trabajar en acuerdos con los diputados que integran la LXIII Legislatura, sobre todo los que son del interior del estado”.

Esteban Abraham Macari, también panista y líder ganadero local, dijo que “de mi parte no estoy haciendo nada, no lo he empezado a ver, estoy a la expectativa de lo que se presente”.

Harry Rodríguez Botello, diputado del PVEM y presidente de la Comisión del Medio Ambiente —donde se ventilaría este asunto—, expresó: “En este momento no hay como tal una iniciativa presentada exclusivamente para la prohibición de los torneos de lazo”.

Los tres legisladores fueron entrevistados al respecto porque el mes pasado un vaquero perdió la vida en uno de estos torneos, por lo cual manifestaron que se debe legislar en este asunto.

Inicialmente Lozano Poveda dijo que se deberían prohibir e incluso se manifestó férreo enemigo del maltrato a los animales.

Están en contra, pero no presentan iniciativas

Después, el miércoles 4, Rodríguez Botello reiteró que siempre ha estado en contra de estos eventos, deben prohibirse y es bueno que este tema se ponga de nuevo en la mesa de discusión, mientras que su colega Abraham Macari dijo que se deberían más bien regularizar y él promovería que se haga.

En sendas entrevistas recientes, los tres evidenciaron que no se está trabajando en torno a este tema.

Lozano Poveda declaró que “en cuanto al tema de los torneos de lazo, esta Legislatura está dispuesta al diálogo y a los consensos para que se regule este tipo de actividad, es un tema sensible para el interior del estado, pero también es un tema sensible para quienes defienden a los animales”.

Por eso, añadió, estarán al pendiente cuando se analice en la Comisión de Medio Ambiente y llegar a un producto útil que considere lo mejor tanto para los ayuntamientos como para las personas que están en contra de estas actividades.

“Somos respetuosos de la autonomía municipal, porque son permisos que ellos otorgan y no tenemos injerencia en ellos, pero pedimos que tengan cuidado al autorizar este tipo de actividades”, afirmó.

Mientras, Abraham Macari reiteró que está a favor de regularizar el torneo de lazo, pero el maltrato a los animales es un tema de su compañero de bancada Jesús Pérez Ballote y en su caso de Rodríguez Botello, por ser el presidente de la comisión donde se debe atender.

Existe una iniciativa reciente sobre el maltrato a los animales, de Pérez Ballote, pero en ésta no se abordan para nada los torneos de lazo, ni siquiera las corridas.

El líder ganadero añadió que está de acuerdo con buscar un término legal, que se regulen estas competencias de vaqueros, y a la vez se declaró “cero a favor del maltrato de los animales, ahí estoy en contra”.

“Pero también entiendo que son mal llamados torneos de lazo, es una competencia de los vaqueros sin lastimar al caballo. Se debería, por ejemplo, descornar a los toros, que solo cinco vaqueros entren y no tantos como ahora, tampoco estoy a favor de matar al toro”, comentó.

Sin embargo, admitió que no trabaja en este tema, “no estoy haciendo nada, no lo he empezado a ver, estoy a la expectativa de lo que se presente”.

Rodríguez Botello insistió en que “un servidor siempre ha buscado su prohibición y por supuesto que buscaremos mediante reformas en materia de maltrato animal que esto se logre”.

Luego mencionó que por ahora hay propuestas sobre el maltrato animal que pasarán por la Comisión de Medio Ambiente, ahí es donde buscarían en todo caso los consensos necesarios.