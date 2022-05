¡Ya Basta! habla del transporte: “burla” y sorpresa

Blanca Estrada Mora, integrante del grupo promotor de ¡Ya Basta!, lamentó que la falta de voluntad política sea una característica de las acciones de gobierno, en detrimento de los ciudadanos.

Esa falta de voluntad, apuntó, quedó de manifiesto en las respuestas que se dieron al colectivo durante la preparación de la sexta sesión de evaluación del Observatorio Ciudadano de Cumplimiento de compromisos de quienes encabezan hoy el Poder Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento de Mérida.

Además de que dio a conocer los resultados de la evaluación a la Comuna meridana, que publicamos el domingo pasado, la maestra Estrada Mora se refirió a dos aspectos del transporte, tema al cual ¡Ya Basta! también ha dado seguimiento.

Uno de esos aspectos es la ruta “Va y Ven”, del Anillo Periférico. Con base en las respuestas que recibió, la exdiputada dijo que “al menos por lógica” se entiende que no se otorgó una nueva concesión para operar la ruta sino que se trató de una cesión de derechos de dos permisionarios a favor de una empresa particular.

“¿Por qué no nos lo informan así?”, preguntó. ¿Por qué tenemos que seguir todo ese proceso para poder tener información? ¡Qué falta de voluntad política!

De acuerdo con los documentos que exhibió la maestra Estrada Mora, las dos concesiones para operar una ruta de transporte en el Anillo Periférico fueron otorgadas en los días finales del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco —el 17 de septiembre de 2012— a las empresas servicios Turismaya y Circuito Metropolitano.

Ambas cedieron los derechos de su título de concesión a Movilidad Urbana Mérida por un período de diez años, que es el tiempo que le resta a la autorización de 2012.

Por Servicios Turismaya firmó la cesión Luis Felipe Saidén Ojeda —secretario de Seguridad Pública, cuya familia tiene antigua relación con el ramo camionero— en su carácter de presidente del consejo de administración y representante legal de la empresa.

La firma de la cesión por Circuito Metropolitano estuvo a cargo de David Esteban Quintal Medina, presidente del consejo de administración y representante legal de la citada firma transportista.

Las dos actas de cesión de derechos se realizaron ante la directora jurídica del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), Jéssica María Berzunza Magaña, el 12 de noviembre de 2021.

¡Ya Basta! había solicitado los documentos comprobatorios de alguna licitación para la concesión de la ruta “Va y Ven” desde su evaluación anterior, hace seis meses.

“En ese momento la respuesta que nos dieron es que no se tenía la información porque estaba en proyecto la ruta”, dijo Blanca Estrada. “Y nosotros la dimos por aceptada”.

“Como ya entró en vigencia la ruta, volvimos a hacer las mismas preguntas y solicitamos copia simple de los documentos que avalen la licitación y copia del título de concesión”.

La exdiputada añadió que con las respuestas y los documentos entregados se deduce que no hubo licitación, sino cesión de derechos.

“¿Por qué no nos lo informan así?”, insistió.

El otro tema sobre el transporte que abordó la presidenta de la Fecuy fue una solicitud planteada en el semestre anterior, de copias de las concesiones otorgadas a todo el transporte público de Yucatán.

“Me citaron a comparecer en la Dirección Estatal de Transporte, me dieron dos horas de plazo, fui, me dijeron que no se pueden tomar fotos ni video y, además, me pidieron: dígame el número de la concesión que quiere ver. Por supuesto, eso es peor que una burla”, señaló.

Ante tal situación el colectivo interpuso un recurso ante el Inaip (Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales). Así hubo respuesta y se remite a copia simple digital de 2,970 títulos de concesión correspondientes a cinco años (2008, 2009, 2010, 2012 y 2017). Se indica que no tienen todavía a disposición los de otros años.

“Es decir, aquí vemos que una información obligatoria, que deben tener en sus sitios electrónicos, sencillamente no se tiene”, indicó la profesora Estrada.

Con sorpresa vieron que el hipervínculo al cual se remite dice: archivo no encontrado.— ÁNGEL NOH ESTRADA