Afores en México: ¿Sabes dónde lo tienes y cómo funciona? Consar en Mérida evalúa situación actual

A casi 25 años del inicio de operaciones de las Afores en México lamentablemente aún hay un enorme desconocimiento sobre su funcionamiento, reconoció el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Iván Pliego Moreno.

Pero lo bueno, dijo, es que las Afores mexicanas demuestran una administración eficiente de esos recursos porque están logrando altos rendimientos que se traduce en mayores recursos para los cuentahabientes.

Al inaugurar la primera feria regional Afores 2022 en el Centro Internacional de Congresos, el maestro Pliego Moreno informó que al día de hoy 70.8 millones de mexicanos depositan su confianza en las Afores, de los cuales casi 900,000 son de la Península de Yucatán.

“En estos casi 25 años de creación de las Afores, hay 10 autorizadas en la actualidad, han acumulado más de 5.2 billones de pesos que es el activo que administran. Esa cantidad de dinero representa el 20% del Producto Interno Bruto del país, pero lo más significativo es que poco más de la mitad, es decir, 2.6 billones de pesos, son resultado de los rendimientos de las estrategias de inversión de las administradoras a través de las sociedades de inversión”.

“Estas ganancias son muy importantes, pero se desconoce. No solamente son los ahorros a través de los descuentos y aportaciones, es la responsabilidad a lo largo de estos años”, señaló.

Las Afores, “inversiones productivas”

Queremos mucho más rendimientos, se dice fácil para las Afores, pero ese dinero crece a través de la estrategia de inversión, que además, financia proyectos de infraestructura y agropecuarios que apuntalan el desarrollo local, señala Iván Pliego Moreno, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en el marco de la jornada inaugural de la primera feria regional Afores 2022 en el Centro Internacional de Congresos.

“Son inversiones productivas que van generando un círculo virtuoso para la economía de México, se necesita hoy más que nunca fortalecer esta estrategia y conectar los proyectos con las estrategias de las administradoras para que siga el desarrollo y mejoren más los rendimientos”.

Además recordó que el sistema de Afores inició operaciones en julio de 1997 y precisamente porque en casi 25 años de operación, casi 18 millones de trabajadores desconocen que tienen una cuenta de ahorro en alguna Afore, es que acercan los servicios, la información y los trámites a los trabajadores por medio de estas ferias regionales.

¿Qué es la feria Afores?

Es la primera vez que este evento sale de Ciudad de México y escogieron Mérida como la segunda edición de la feria Afores por su importancia financiera y laboral en el Sur Sureste mexicano.

La feria reúne a las 10 Afores que operan en México, las cuales montaron pabellones para darle servicio, atención y facilitar trámites a los trabajadores del sureste en un solo lugar. Tendrá una duración de tres días y la Consar espera que acudan miles de cuenta habientes para aclarar, actualizar, salir de dudas o inscribirse en alguna de ellas.

Además, está una docena de instituciones federales que también ofrecen sus servicios relacionados con las Afores, como el IMSS, Profedet, Issste, SAT, Infonavit, Registro Civil y CURP, entre otras.

“Son casi 25 años del inicio de las Afores y hay un enorme desconocimiento, lamentablemente no se sabe cómo funcionan, no se entiende cómo harán crecer los ahorros de los trabajadores”, reconoció.

“Es muy importante que los trabajadores conozcan todo lo relacionado a las Afores porque los recursos de las cuentas son sus ahorros. Trabajadores de Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán podrá venir para informarse y empezar a tomar decisiones que le van a beneficiar o afectar en su futuro”.

Pliego Moreno destacó las modificaciones realizadas al sistema de pensiones mexicano para beneficio de los trabajadores. En diciembre de 2020 se realizó

una de las reformas más trascendentes que mostró la solidaridad de los empresarios, que después de décadas que la cotización del ahorro para el retiro estaba en 6.5% de aportación, acordaron incrementar paulatinamente por el resto de la década las aportaciones patronales para que en 2030 llegue a 15%.

“Es un cambio sustantivo, es la capacidad del gobierno para sentarse con los representantes sindicales y empresarios en medio de la recesión y la pandemia para llegar a este acuerdo”, recalcó.

“Hay que decir, además, que desde 2019 se inició un cambio importante en el esquema de como funcionaba las Afores y las sociedades de inversiones. Existían 5 Siafores y hoy son 10 y son generacionales. Este cambio significó eliminar un riesgo para muchos de los trabajadores que por efecto de cumplir año en ciertas fechas tenían minusvalías. Ese riesgo se eliminó creando el esquema de las Siafores generacionales que hoy existen, una estrategia que es un ejemplo internacional y que están por imitar”.

Pronosticó que no es el final de la gran transformación que lleva a cabo la Consar. Tiene el reto de disminuir más el gasto comercial de las Afores sin afectar el adecuado funcionamiento de las administradoras y sin que perjudique la tasa de reemplazo y el servicio a los trabajadores. Continúan revisando a profundidad la normatividad para que simplifiquen y desregularicen procesos que reducirán los gastos regulatorios de las administradoras.

Además, profesionalizan de los agentes promotores para que se conviertan en agentes de servicios y asesores previsionales, necesitan continuar incentivando a las Afores para que aprovechen mejor el régimen de inversión y obtengan altos rendimientos, sigan mejorando los servicios al público y mantener la visión con profundo sentido social donde el interés y el centro de las decisiones sean a favor de los trabajadores para que tengan una pensión y retiro digno.

Recomendó a todo trabajador que no espere tener cerca la fecha de su retiro para conocer todo lo relacionado a las Afores, todos deben promover la educación financiera para la formación del hábito del ahorro, entender el concepto del ahorro y la previsión y el gobierno continuará modernizando este sistema de ahorro.

Aval y desacuerdo

El presidente de la Asociación Mexicana de Afores, Bernardo González Rosas, y Héctor Santana Suárez, literalmente avalaron los avances de las Afores con las reformas realizadas, pero los representantes obreros, Abelardo Carrillo Zavala y Pedro Oxté Conrado, no estuvieron de acuerdo con algunos acuerdos de la Consar y del gobierno federal.

Por ejemplo, Abelardo Carrillo dijo que no le parece al sector que ingresen a todos los mexicanos como un derecho universal porque son trabajadores informales e independientes que en su vida han cotizado. No lo verían tan mal, si no revolvieran a todos, sino que tengan cuentas separadas de los trabajadores formales que toda su vida han cotizado y pagado sus prestaciones.

Oxté Conrado, integrante de la Junta de Gobierno de la Consar y líder de la CROC estatal, dijo que las aportaciones hoy en día del 5% debería de ser de 15% porque el 97% de los mexicanos no hacen aportaciones voluntarias para su retiro.

En el evento también pronunciaron discursos el abogado Alejandro Ruz Castro, en representación del alcalde Renán Barrera Concha; Carlos Medina Rodríguez, en nombre del sector privado y de Concamin; Héctor Santana Suárez, representante del secretario de Hacienda federal; y la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, quien inauguró la feria Afore 2022.

Asistieron directores generales de las 10 Afores, ejecutivos de las Siafores, funcionarios federales, líderes sindicales y numerosos trabajadores.