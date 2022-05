En Tecoh reciben plantas y comida para el ganado

Estamos saliendo adelante de los años más difíciles de nuestra historia y trabajando juntos, entre todos, es como nos ayudamos a levantarnos, así que debemos seguir unidos como uno, para seguir construyendo y entregarle a nuestros hijos el mejor Yucatán de todos los tiempos, indicó el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Esto lo dijo al seguir en Tecoh la entrega de plantas de chile habanero y guayaba, en apoyo a los yucatecos que trabajan el campo, informa un comunicado.

En su visita por ese municipio, Vila Dosal también continuó con la distribución de ejemplares de achiote, cajas para apicultores, certificados de vivienda, mobiliario escolar, cheques del programa Mejoramiento Genético y alimento para ganado tanto bovino como ovino durante la temporada de sequía.

De igual manera, convocó a los habitantes a “mantenernos unidos y hacer a un lado la política; no me importan los colores, lo que me importa es ayudar a los yucatecos que más lo necesiten, con apoyos de verdad”.

El alcalde anfitrión, Joel Isaac Achach Díaz, agradeció el trabajo coordinado y apoyo del gobernador hacia esta localidad, pues aseguró que en menos de un año ha acudido en dos ocasiones a entregar beneficios.

“Son tiempos de gobierno conjunto, de trabajo en equipo y sacaremos adelante a nuestro municipio, junto con nuestro gobernador, por lo que le agradezco por estar pendiente de nuestro municipio; seguiremos el trabajo en equipo, en beneficio de la gente, como lo hemos hecho”, finalizó el edil.

Acompañado de los titulares de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), Roger Torres Peniche; Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza, y de Educación (Segey), Liborio Vidal Aguilar, Vila Dosal indicó que se está apoyando a Tecoh más que nunca, por lo que hizo un recuento de los programas y las estrategias estatales que están favoreciendo a las familias de este municipio.

En ese sentido, mencionó las Academias de Iniciación Deportiva, Médico 24/7, Médico a Domicilio, Impulso Escolar, MicroYuc Social, becas para estudiantes y apoyos al campo, para pescadores y agricultores, entre otros esquemas.

Igual comentó que está regresando de una gira de trabajo internacional para promocionar a la entidad por Suecia, Alemania, Francia y España, en la que se concretó la llegada de dos importantes firmas que en conjunto generarán 1,300 plazas para que los jóvenes, cuando terminen de estudiar, cuenten con oportunidades laborales de calidad.

“Si me siento en mi escritorio no llegarán más empresas al estado; las oportunidades tenemos que salir a buscarlas a otros estados y países, ya que para salir de la pobreza necesitamos generar más y mejores empleos, que incrementen la calidad de vida de los yucatecos”, afirmó el gobernador.

Ante el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Yucatán, Jorge Abel Charruf Cáceres, Vila Dosal inició la distribución de 45,000 plantas de chile habanero y 1,600 de guayaba, para promover el cultivo de frutales y hortalizas e impulsar la economía del sector agrícola.

Sobre este apoyo, Díaz Loeza señaló que se otorgará 15 charolas de habanero por beneficiario, que llegan en buen momento, pues actualmente el precio de este fruto es elevado: unos 90 pesos, por lo cual beneficia a los bolsillos de las familias, mientras que los ejemplares de guayaba son de genética mejorada y alta calidad, que comienzan a dar a los ocho meses.

Para el rubro de educación, el gobernador llevó 277 piezas nuevas de mobiliario a los colegios Inicial Indígena “María Curie”, Preescolar “Leona Vicario” y Primaria “Jesús Reyes Heroles”, para 314 alumnos.

Se incluyeron pintarrones, mesas trapezoidales y sillas para docentes, preescolar o primaria, baja PR1 y con paleta PR2, de polipropileno, derechas e izquierdas.

En todo el estado se ha favorecido a 82,000 niños y jóvenes, con más de 80,000 unidades.

Siguiendo con el campo, el gobernador repartió 300,000 ejemplares de achiote para fortalecer la producción de la especie y estímulos económicos de Mejoramiento Genético, que permiten al sector adquirir sementales bovinos u ovinos de alto registro y mejor fertilidad.

Este año se erogan más de 12 millones de pesos en favor de 527 personas, con 580 animales del primer tipo y 96 del segundo.

En cuanto al alimento balanceado para ganado durante la temporada de sequía, tan solo en esta demarcación se brindaron 19 toneladas, parte de las más de 1,760 que se reparten entre 6,345 integrantes de 58 asociaciones locales del ramo, por medio de una inversión de 20 millones de pesos en su etapa inicial, para evitar pérdidas en sus unidades.