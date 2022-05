Médicos cubanos no han sido asignados a centros yucatecos

En medio del escándalo por la decisión del gobierno federal de contratar a 500 médicos de Cuba, con salarios incluso superiores a los que en promedio se le paga a los galenos mexicanos en instituciones de gobierno, ayer se informó que al menos por ahora, no está previsto que lleguen a Yucatán los doctores originarios de la isla caribeña.

“Hasta el momento no se cuenta con información relacionada con la llegada al estado de médicos cubanos”, informó ayer la Secretaría de Salud del gobierno del Estado, al responder sobre la posibilidad de que lleguen algunos de los médicos cubanos del programa federal a la entidad.

Programa

Como se ha informado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hace algunos días, que se contrataría a más de 500 galenos de La Habana, para resolver el déficit existente de médicos generales y especialistas en el país.

La Secretaría de Salud señaló que al no contar con información sobre dicha contratación, no se cuenta con mayores datos que permitan afirmar si se requerirá o no de dichos servicios de los médicos cubanos.

La dependencia también aseguró que no han trabajado médicos cubanos contratados por el gobierno federal en Yucatán y, tampoco durante la pandemia de coronavirus.—DAVID DOMÍNGUEZ MASSA