Ley del Notariado en Yucatán: piden que se precise mejor las sanciones

El presidente del Consejo de Notarios, Héctor Victoria Maldonado, apoya la propuesta incluida en la iniciativa de reforma a la Ley del Notariado, de precisar las sanciones destinadas a los fedatarios inculpados por alguna anomalía, para que dejen de ser genéricas.

En días pasados, en entrevista con el Diario, la secretaria de Gobierno, Licda. María Fritz Sierra, abordó ese tema y dijo que la actual Ley del Notariado prevé sanciones genéricas, no específicas, lo que dificulta el castigo a los notarios acusados de cometer irregularidades.

Al no especificar las sanciones, explicó, éstos consiguen ampararse, de modo que parecería una ley hecha a modo, para proteger a los notarios y por eso en la iniciativa se precisan esas sanciones.

“La ley no nos favorece, porque no se hizo para eso”, responde Victoria Maldonado, aunque creemos que “sí se necesitan precisar muchas sanciones y sobre todo el procedimiento para aplicarlas ”, ya que es aquí donde tenemos los problemas y las lagunas.

Explica que desde 1990 no se sanciona a algún notario. En ese año, hace tres décadas, se castigó a uno, lo recuerdo, “por realizar algunas prácticas incorrectas”.

Luego de eso hubo más intentos de sancionar a otros fedatarios, pero sin éxito, porque los afectados ganaron amparos, aunque en 2021 se sancionó a dos notarios con seis meses de suspensión. “Lo que quiero decir, es que cuando un notario realiza una práctica indebida, éste debe ser sancionado”.

La propuesta de desaparecer el Consejo de Notarios y de transferir sus funciones de vigilancia y supervisión a la Consejería Jurídica, ¿no conlleva el riesgo de ejercer esta función con criterios subjetivos o políticos, para sancionar selectivamente a ciertos notarios?, pregunta el Diario.

“Todas las funciones, la notarial, la administrativa, deben ser funciones de buena fe, es decir, que al darle una atribución a alguien, no lo hacemos pensando que va a actuar mal, porque mejor no se la damos”. Por eso es necesario establecer mecanismos de supervisión de sus funciones y que no queden tan abiertas.