Brigadas retiran los montículos de basura de la calle

En un plazo de 15 días las cuadrillas de Servicios Públicos Municipales retirarán los montones de basura que dejó en la vía pública el programa de descacharrización que realizó el gobierno del Estado los dos fines de semana pasados.

Las brigadas del departamento de Aseo Urbano de Servicios Públicos Municipales recolectaron 141,390 kilos de cacharros al finalizar las jornadas en Mérida.

“En total el personal del Ayuntamiento realizó 109 viajes varias zonas de la ciudad”, informó el ingeniero José Collado Soberanis, director de SPM.

“Como aún quedan cacharros en algunos puntos, continuaremos con la labor de recoja de esos desperdicios y esperamos terminar de limpiar la ciudad en un lapso de 15 días”.

El funcionario hizo un llamado a la población para que no saque más basura y cacharros a la calle porque la campaña de descacharrización únicamente abarcó los días 14 y 15 de mayo en las colonias, y 21 y 22 en las comisarías.

El funcionario recalcó que este trabajo colaborativo con el gobierno del Estado, responsable del programa, es para preservar el cuidado de la salud de los habitantes. Por esta razón, el Ayuntamiento, a través de la dirección de Servicios Públicos Municipales, apoyó la Campaña de Descacharrización que realizó la Secretaría de Salud.

También recordó que esta campaña se realiza previo al inicio de la temporada de lluvias y tiene como objetivo erradicar los criaderos del mosco transmisor del dengue, chikungunya y zika.

“Por ahora la cuadrilla municipal continuará levantando la basura que aún permanece en las calles y que por el corto tiempo de la campaña el gobierno del Estado no pudo acopiar en su totalidad”, reiteró. “Posterior a estos 15 días de recoja intensa de cacharros, el área continuará trabajando de acuerdo a los reportes ciudadanos, pero no es una labor que vaya a prolongarse, por lo que pedimos a la ciudadanía no seguir generando desperdicios en la vía pública, ya que eso afecta la salud de los habitantes del municipio”.

Las brigadas del gobierno del Estado dejaron muchísimos montones de basura por toda la ciudad, según se vio en un recorrido por calles y colonias, como ocurre en cada campaña de descacharrización, cuya meta es recolectar todos los recipientes que acumulen agua para la reproducción de los moscos transmisores del dengue, pero que la ciudadanía aprovecha para sacar su basura que acumula y guarda en sus casas.— Joaquín Chan Caamal