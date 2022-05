Claudia Lizaldi y Raúl Paz, senador de Yucatán, ya no son novios

MÉRIDA.- El senador yucateco Raúl Paz Alonzo y la conductora Claudia Lizaldi terminaron su relación amorosa, luego de casi dos años de noviazgo.

La ruptura entre ambos ocurrió hace poco más de un mes, durante la segunda quincena de abril. Así, luego de publicar fotos juntos en sus redes sociales periódicamente, la comunicadora pasó a fotos sola y de actividades con sus hijos y amigos.

Raúl Paz y Claudia Lizaldi rompieron

El legislador se enfocó en mensajes de su trabajo en la cámara y otros más dedicado a sus hijos. La última publicación juntos en la cuenta de Instagram de Claudia Lizaldi fue el 7 de abril, mientras que él dedicó su último post para ella el 13 de abril, cuando le pidió un beso.

Es el du00eda del beso y quiero uno tuyo Claudia Lizaldi ud83dude18 Posted by Rau00fal Paz on Wednesday, April 13, 2022

Así, el 19 de abril, la presentadora acudió en compañía de su hijo a la Basílica de Guadalupe, a recargarse y agradecer "ciclos que se cierran, amores que cambian", según escribió. Cabe mencionar que, en septiembre de 2020, cuando empezaba su relación con el senador, la pareja acudió al santuario guadalupano a agradecer "su bonito amor".

El mismo 19 de abril también publicó: "Hoy me elegí a mi. Elegí cambiar, elegí elegir distinto, tú qué vida quieres vivir, porque la verdad es que no hay tiempo para perder el tiempo #ÁmateTú ??".

El l 25 de abril ella se despidió. "Hace algún tiempo un arcoíris así, entero, me regaló el inicio de algo mágico, algo hermoso, ayer fue otro arcoíris así el que me acompañó a despedirlo. Decir adiós siempre es duro, pero podemos llenarnos de agradecimiento para que la despedida sea amorosa, es de valientes decir adiós, no todos los caminos que se encuentran están destinados a permanecer juntos, a veces ese encuentro solo se da para terminar de aprender ciertas cosas, para crecer en otras, para que nazcan nuevos sueños y anhelos".

Cabe mencionar que ella solía incluir en sus publicaciones con el senador el emoticono de un arcoíris pues así se refería a él. Cuando anunció su compromiso le dedicó la etiqueta #MiArcoirisPermanente y es que cuando comenzaban la relación se tomaron una fotografía en la playa con un arcoíris al fondo.

Claudia Lizaldi y Raúl Paz, "solo amigos"

Finalmente, el mensaje más explícito ocurrió el pasado 19 de mayo cuando el senador respondió a una publicación de ella. "Éxito en todos tus nuevos retos", le deseó Paz Alonzo. En respuesta ella escribió: "Prometimos ser amigos así es que estarás presente para celebrar conmigo. Así como estaré presente para aplaudir lo mucho hermoso que viene en tu camino… El amor cuando fue real solo puede transformarse". "Prometimos ser amigos", respondió Claudia Lizaldi a Raúl Paz

Por su parte, el yucateco no ha dedicado mensaje alguno a la ruptura en sus redes sociales. Sin embargo, una fuente cercana a él confirmó también el rompimiento de la relación.

¿Cuándo se hicieron novios Claudia Lizaldi y Raúl Paz Alonzo?

Cabe recordar que la pareja confirmó su noviazgo en agosto de 2020, luego de que en julio de ese año se difundieran fotografías de la pareja durante una conviviencia con varios famosos que rentaron un yate en la Riviera Maya, en plena pandemia de Covid-19.

En enero de 2021 la pareja anunció su compromiso. El panista le hizo la propuesta de matrimonio en la casa que compartían en Mérida mientras trapeaban. En las imágenes se mostraba el anillo de brillante que recibió la presentadora. La boda estaba programada para este año.

