En Mérida, Codhey y Conapred investigan caso de discriminación a joven en Classico Península

MÉRIDA.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) reprueba la discriminación de la que fue víctima un joven con discapacidad en el establecimiento "Classico Península”, al negarle la entrada por su condición.

En un comunicado publicado en Facebook, la Codhey informó que a raíz del vídeo publicado por Pedro Escalante, joven con 19 años de edad y discapacidad motriz, "se inició un procedimiento de oficio y como primera acción se envió documentación del caso al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), organismo encargado de recibir y resolver las quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares".

Además, la Comisión de Derechos Humanos estatal pidió a intervención de la Profeco, ya que el establecimiento estaría contraviniendo el Artículo 58 de la Ley de Protección al Consumidor que cita:

“… Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público en general, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, condicionamiento del consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad y otras prácticas similares, salvo por causas que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento, de sus clientes o de las personas discapacitadas, o se funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos legales".

"Los proveedores están obligados a dar las facilidades o indispensables contar con los dispositivos para que las personas con discapacidad puedan utilizar los bienes o servicios que ofrecen".

¿Qué ocurrió en Classico Península?

Como informamos, a través de un vídeo en Instagram, Pedro Escalante señaló que el fin de semana pasado acudió a "Classico Península", "antro" ubicado en la avenida "Andrés García Lavín". En la grabación el muchacho relató que esperó en la puerta durante más de una hora y nunca lo dejaron ingresar. Incluso una amiga de él intervino, sin embargo no tuvo éxito.

“El gerente se acercó a mí y me dijo en mi cara que no me iba a dejar entrar. Que no me iba a permitir el acceso, de una manera muy prepotente, por mi discapacidad. Que porque me iba a lastimar”.

“Llegué a mi casa llorando... porque sinceramente nosotros los discapacitados nos queremos divertir y tenemos sentimientos como para que nos traten así, con este acto de discriminación”.

Versión de Classico Península sobre caso de discriminación

Por su parte, Classico Península difundió un comunicado a través de sus historias en Facebook e Instagram. En él sostiene que ya realizan una investigación a detalle sobre lo ocurrido, mediante su sistema de videovigilancia.

"No aceptaremos este tipo de conductas ni ningún tipo de acto de discriminación. De ser así, los responsables serán removidos de sus puestos. Nos comprometemos como una empresa dedicada a fomentar igualdad e inclusión", señala el texto.

