¿Estafas vía Facebook?: Alertan del ''modus operandi'' de estafadores

Las redes sociales han acercado a las personas y representan un medio de comunicación efectivo que incluso ayudan a generar e impulsar negocios.

Sin embargo, esa misma facilidad de contacto y la falta de sanciones específicas permiten que delincuentes utilicen las redes para negocios ilícitos o para estafar a usuarios.

Un ejemplo de ese tipo de casos se dio a conocer en Twitter, donde la usuaria Alejandra Ibarra Chaoul (@luoach) explicó el ''modus operandi'' de estafadores en Facebook, de las cuales ella estuvo a punto de ser víctima.

Usuaria advierte de estafa por Facebook

En varios mensajes, Alejandra explica lo que le ocurrió mientras que otros usuarios le comentan que a ellos les ha pasado situaciones similares.

El intento de estafa ocurrió cuando la mujer pretendió vender un iPhone por Facebook.

Señaló que, luego de su experiencia, identificó al menos 3 miembros de la operación: quien coordina, quien ejecuta y la persona que hace el contacto.

"Obviamente, la primera con quien tuve contacto fue con la #3. En este caso, se llamaba Caro", escribió.

Primera señal para saber que es estafa

"Primera señal de estafa: alguien te contacta por DM, pero no a través de tu anuncio en marketplace. O a través del anuncio, pero te pide un número de celular 'para coordinarnos mejor' / 'ponernos de acuerdo bien'".

"Caro hizo lo primero, pero no me di cuenta sino hasta después...", continuó.

Explicó que estuvo hablando un rato con "Caro", quien le hizo preguntas habituales sobre las condiciones del iPhone que ofrecía en venta.

Alejandra respondió a todas sus preguntas y "Caro" dijo que le interesada, preguntó el lugar de la entrega "y ahí fue donde entró Jonathan".

Interviene otro de los presuntos estafadores en redes sociales

"Caro me dijo que por seguridad de las dos era mejor no vernos, que su esposo Jonathan me podía hacer el pago por transferencia y me mandaría a alguien de un servicio de paquetería para recoger el celular".

"Le di mi número y rápidamente me llegó un Whats del Ing. Jonathan. Respondí", agregó.

"Obviamente Jonathan es el coordinador del grupo. Hablamos, me dijo que estaba muy interesado y era en serio. Me dijo que me iba a hacer la transferencia y me mandó una foto afuera del banco. Y aquí empieza lo bueno".

"Justo en ese momento entra el que ejecuta la tranza. Ing. Jonathan todavía no entraba al banco, ni me había transferido, cuando ya me estaba mandando una foto de quien iba a recoger el celular. Y ahí me empezó a presionar. Que por favor saliera porque le iban a cancelar el viaje".

"Insistí en que me mandara la transferencia primero y luego atendía a la persona del Uber o DiDi o lo que fuera. Y me empezó a marcar una tras otra vez... Hasta que me mandó foto del depósito".

He estado tratando de vender un iPhone por Facebook marketplace y he aprendido el modus operandi de las estafas de primera mano. Ahí les van mis two cents por si a alguien le sirve.

Todo será ilustrado con la historia de quien se dijo llamar el Ing. Jonathan.

Insistentes llamadas, una tras otra a la posible víctima de fraude

Entonces Alejandra pensó que quizá estaba exagerando al desconfiar de "Jonathan", pero "empiezan las llamadas insistentes otra vez, una tras otra".

"Le aviso que estoy revisando si ya me cayó el dinero. Me meto a mi banca en línea, reviso, y efectivamente se ve el depósito por $19,000... Peeero solo se ve como transacción, el dinero no ha caído en mi cuenta".

"El Ing. Jonathan insiste que el Uber le va a cancelar. A estas alturas ya han pasado mucho más de 5 minutos. Si fuera real, ya le hubiera cancelado. Pa qué lo llama antes, le digo", prosigue el relato.

"Le aviso que estoy marcando al banco para verificar. Mientras hablo al banco me marca 3 veces".

Confirma con el banco que se trata de una estafa

"En el banco me dicen lo que sospecho: que seguramente es una estafa. Los cheques tardan 24 horas en caer y muchas veces las cuentas de origen no tienen fondos, por lo que no se realiza el pago".

Cuando la quejosa le explica la situación a "Jonathan" empezó a amenazarla por llamada telefónica diciéndole que acudiría al Ministerio Público para denunciarla.

"Regreso a Fb y veo el perfil de Carla. No está casada. El Ing. Jonathan deja de responder. El Uber supongo se fue".

Alejandra Ibarra señala desde el principio que decidió dar a conocer el "modus operandi" de esa estafa vía Facebook "por si a alguien le sirve", en alusión a no caer en el delito.