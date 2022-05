Promocionan en Europa los atractivos yucatecos

Yucatán y sus atractivos continuarán siendo promocionados y posicionados en el mercado europeo para atraer más visitantes tras la firma de un convenio entre el gobierno del Estado y la agencia internacional Viajes El Corte Inglés, el cual se llevó a cabo en el marco del Tianguis Turístico de México (TTM) 2022, que se realiza en el destino turístico de Acapulco, indica un boletín.

La titular de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado (Sefotur), Michelle Fridman, signó dicho convenio con el CEO de Viajes El Corte Inglés, Jorge Schoenenberger, con lo que se establece una alianza para seguir posicionando a Yucatán turísticamente.

En el marco del Tianguis 2022, Yucatán recibió cuatro preseas como máximo ganador en los premios Lo Mejor de México 2021-2022 otorgados por la revista México Desconocido, en las siguientes categorías: los Cenotes de Yucatán como Mejor Experiencia; Homún, como Mejor Destino Emergente; Chichén Itzá, como Mejor Zona Arqueológica, y Noches de Kukulkán, como Mejor Espectáculo de Luz y Sonido.

“Los indicadores más recientes muestran que este 2022 es el año de la recuperación turística de Yucatán”, dijo la titular de la Sefotur.

La funcionaria estatal también mencionó que dentro de las acciones prioritarias se encuentra posicionar en el “top of mind” del viajero a Yucatán como un destino que lo tiene todo

La titular de la Sefotur también firmó una carta de intención con el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, el cual es uno de los Pueblos Mágicos más importantes del país y que, junto con Mérida, son dos de las ciudades más seguras de México y las únicas en el país que comparten el reconocimiento como The Best City in the World en la categoría Small Cities por la publicación Condé Nast Traveler.

Otra de las similitudes entre Mérida y San Miguel es que ambas han sido Capital Americana de la Cultura, siendo éste un atractivo más para la visita y la permanencia de turistas extranjeros que son atraídos año con año por las múltiples características y la amplia oferta turística que existe en estos destinos, por lo que se da la intención de generar lazos colaborativos para la promoción de ambas ciudades.

Esta alianza se refuerza con el reciente anuncio de la reactivación del vuelo con Volaris en la ruta Mérida – León, que también fue anunciado durante la realización de esta edición del TTM 2022.

En este 2022, en el marco del Año de la Gastronomía Yucateca, se llevarán a cabo diversos encuentros nacionales e internacionales en pro de la diversidad culinaria de la entidad, fortaleciendo las acciones de vinculación y promoción del estado, teniendo como embajadores a los sabores de Yucatán.