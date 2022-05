Rescate de ecosistemas

El gobernador Mauricio Vila Dosal presentó la Estrategia de Recuperación y Conservación de Ecosistemas, enfocada en la protección y el rescate de éstos y su diversidad de plantas y animales mediante la planeación, el desarrollo y la ejecución de proyectos que permitirán cuidar las reservas y zonas más importantes del estado, así como garantizar la captura de carbono en las mismas, buscando beneficios directos e indirectos para las comunidades.

De acuerdo con un comunicado, con este esquema se busca posicionar al estado como líder en la promoción de planes en la materia, con un enfoque de Soluciones Basadas en la Naturaleza.

Además, se creó y está respaldado bajo la alineación de compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la campaña mundial Race to Zero, que impulsan la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En el Centro Internacional de Congresos, el director de Bosques de World Resources Institute (WRI) México, Javier Warman, calificó a Vila Dosal como defensor y embajador de estas causas verdes, confirmando el compromiso e interés de su gobierno con atender temas ambientales.

Por ello, felicitó a su administración por el lanzamiento de esta iniciativa y emitió un llamado para que a partir de ella se haga eco de las soluciones planteadas, para asegurar su aplicación, ayudando a los ecosistemas y la gente que en ellos habita; es decir, todos nosotros.

“Gobiernos como el de Yucatán dan ejemplos claros y firmes con el trabajo en esta materia que han hecho durante estos años, y lo consolidan con instrumentos como el que hoy estamos presentando”.

Esta “estrategia sin duda es una pieza clave para avanzar en políticas públicas que ayuden a dirigir los esfuerzos de todos los actores hacia acciones que, de verdad, tomen en cuenta la naturaleza en el desarrollo de las actividades diarias, para usarla de una manera adecuada y así conservarla”, indicó.

El directivo aseguró que la recuperación y conservación de ecosistemas puede venir acompañada de beneficios económicos para la población, pues estudios del WRI indican que por cada dólar que se invierte en su restauración, se pueden obtener hasta 30 en beneficios económicos y sociales, por lo que esta es tarea de todos.

Acompañado del profesor investigador titular del Departamento de Recursos del Mar del Centro de Investigaciones Avanzadas (Cinvestav) Unidad Mérida, Jorge Alfredo Herrera Silveira, Vila Dosal señaló que el reto mundial del cambio climático es muy grande.

“En Yucatán esto nos hace vulnerables ante el calentamiento global y la pérdida de ecosistemas, pero tenemos la fortuna de contar con una diversidad importante de manglares, al ocupar el tercer lugar en superficie de vegetación de este tipo en todo México, por lo que su protección y cuidado nos ayudan a hacer frente a estas situaciones”.

“Como gobierno sabemos que nuestros esfuerzos y acciones unilaterales contribuyen con reducir los efectos del cambio climático, pero estamos conscientes de que éstos necesitan muchos aliados”, refirió.

“El problema va más allá de un gobierno y requiere el apoyo de todos los actores sociales para que tengan impactos reales a futuro; por ello, el trabajo en coordinación con otros órdenes de gobierno y la sociedad civil es fundamental para el desarrollo de nuestro estado”, afirmó.

Al realizar un conteo sobre las acciones que se han realizado en materia de cuidado de ecosistemas, mencionó programas como Yucatán Cero Residuos y la aplicación de la Política Estatal para el Manejo Integral de los Mares y las Costas.

La organización británica rePlanet está colaborando en un proyecto para restaurar una zona de manglar y generar bonos de carbono, y se participó en el Encuentro de Gobernadores Sur Sureste con la embajada de Estados Unidos.

El miércoles oficialmente inició operaciones el programa Tech4Nature México, con el cual se trabajará en el monitoreo y cuidado de especies en la reserva estatal de Dzilam.

“Desde el gobierno del Estado cuentan con nosotros para desarrollar proyectos de esta importancia, haciendo equipo, pues cada quien debe hacer la parte que le corresponde y nosotros velaremos porque los compromisos se conviertan en resultados tangibles, en beneficio de los yucatecos”.

“Así es como estamos trabajando en Yucatán y lo seguiremos haciendo, convencidos de que gracias a esta estrategia lograremos sumar muchos más proyectos de recuperación y conservación de ecosistemas, y que todo este esfuerzo será muy provechoso y beneficioso para nuestro estado”, indicó.

Con el representante de Klimat-X y Compañía Mexicana de Captación de Carbono, James Tansey; el presidente de la Fundación “San Crisanto”, José Inés Loría, y el director Ejecutivo de rePlanet, Tim Coles, Vila Dosal comentó que ya se tiene un buen esquema.

Ahora se requiere aplicarlo y para ello necesitamos el apoyo tanto de los ediles como de la sociedad civil.

“El gran reto que tenemos entre todos es poner manos a la obra para que esta estrategia se conserve, se vuelva una realidad y podamos conservar nuestra biodiversidad; en el gobierno del Estado siempre contarán con un aliado para trabajar y adoptar prácticas sostenibles, en nuestra entidad y en el país”.

“Estamos seguros de que trabajando unidos nos acercamos cada vez más a ser un Yucatán sustentable, responsable, pero sobre todo un Yucatán que actúa pensando en las próximas generaciones”, aseguró.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Sayda Rodríguez Gómez, indicó que sigue establecer metas puntuales como continuar ampliando los 14 proyectos mapeados; apuntalar la estructuración y el desarrollo de los programas de monitoreo y recuperación de cenotes o áreas naturales protegidas.

Asimismo, trabajar en alianzas para generar acciones que respondan no solamente a la necesidad de actuar y trazar ruta para el desarrollo verde y sustentable, sino también avanzar en forma coordinada y de la mano con los más grandes expertos.

“El objetivo es lograr dos grandes metas encomendadas por el gobernador: actuar local e impactar a escala global, atendiendo en materia de cambio climático, y garantizar que las acciones que hoy se siembran las bases para un lugar más resiliente, verde y en armonía con la naturaleza”, señaló.

La funcionaria explicó que los ejes estratégicos son: Identificación, Estructuración y Desarrollo, Cultura Ambiental y Normatividad, teniendo como rubro transversal las Alianzas Estratégicas.

El modelo consta de la participación, principalmente, de la comunidad: jóvenes funcionarán como co-implementadores de los proyectos y coadyuvarán con la vigilancia; la iniciativa privada, con el desarrollo y la aplicación de iniciativas; las organizaciones no gubernamentales, con eso mismo y asistencia técnica; la academia, acompañamiento y supervisión, y el gobierno, gestión, vinculación y vigilancia.

Se alinea con compromisos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Race to Zero, Contribuciones Nacionales Determinadas, Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI) y Organization for Security and Cooperation in Europe Parliamentary Assembly (Oscepa).

Los resultados esperados son crear un sistema de planes de recuperación y conservación de ecosistemas, valorar los servicios en el ramo y sus co-beneficios; proteger y conservar la biodiversidad, y fortalecer el marco jurídico estatal en la materia.

Esas metas se medirán con el impacto en hectáreas recuperadas y conservadas, número de proyectos de recuperación y conservación registrados, talleres impartidos, acuerdos de cooperación establecidos y marco jurídico reforzado, todo dirigido hacia la salvaguarda de los ecosistemas de Yucatán: humedales, manglares, pasto marino, petén, laguna costera, arrecifes de coral, kárstico, duna costera y selvas bajas caducifolia o subcaducifolia, así como la mediana subcaducifolia.