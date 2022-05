El proceso para elegir magistrado genera discusión

Luego de la comparecencia de los candidatos a magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y tras un acalorado debate, casi a gritos, por mayoría los diputados de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, con la de Justicia y Seguridad Pública consideraron que los tres aspirantes cumplen con los requisitos, y los turnaron a la próxima sesión plenaria del martes, para elegir al nuevo integrante del Poder Judicial estatal.

Como estaba previsto, los integrantes de la terna Juan José Galicia López, Mario Alberto Castro Alcocer y Julio César Puga Ceballos comparecieron ayer desde las 8:15 horas en la reunión de trabajo de las comisiones unidas antes citadas.

Durante 10 minutos cada uno expuso los motivos por los que desean ser magistrados y a ninguno se les hizo preguntas, aunque los diputados podían hacerlo.

Trascendió que de los tres aspirantes, quien se perfila para ser el nuevo magistrado sería Castro Alcocer, el único que no trabaja en el gobierno ni ha ocupado cargos públicos importantes.

De los 13 integrantes de estas dos comisiones, solo acudieron 10 diputados, no asistieron las dos de Morena y su compañero de bancada, a lo que Víctor Hugo Lozano Poveda, legislador del PAN y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, comentó: “Nuevamente desprecian a tres profesionales en derecho, dejan claro que lo suyo es el show, pudieron acudir y cuestionar, comentar, observar, pero prefirieron no venir”.

El primero en comparecer fue Galicia López, quien se presentó como un hombre de familia, con un nombre, tres hijas y esposa valiente, con muchos amigos, y tan común como muchos, con muchas ganas de devolver a la sociedad lo que le ha dado, reintegrárselo en servicio, con estudios en maestría y doctorado, diversos cursos, abogado postulante en lo civil y lo penal, y actual secretario técnico de la Consejería Jurídica.

Asimismo, consideró que al Poder Judicial le falta personal altamente calificado y presupuesto suficiente, para aplicarr los programas necesarios, determinar donde se requieren más juzgados, establecer juzgados auxiliares, así como módulos del trabajo social.

En su turno, Castro Alcocer se dijo egresado de la Universidad Marista, inició su formación profesional en el juzgado tercero de lo penal, litigante desde 2005, al principio en materia penal y amparo, tiene estudios de diplomado, asesor en atención a víctimas desde 2018, área en la que consideró necesario vigilar el cumplimiento de las sentencias y reparación del daño.

En su opinión es necesario atender el problema de atención a las víctimas, porque la autoridad ya fue sobre pasada, una solución sería celebrar convenios con las universidades, capacitación al personal, construir un desarrollo continuo, considerar las tipologías penales nuevas y consolidar los estudios en el derecho familiar, generar alianzas educativas y continuar con la digitalización, para agilizar la atención al público.

Puga Ceballos señaló que trabajaría en dar certeza jurídica a cada una de las resoluciones que se dicten y garantizar la igualdad entre hombres y

mujeres, así como proteger los derechos de los niños.

Entre otros, proviene de una familia humilde de lo cual se siente orgulloso, trabajó 27 años en Banobras y pugnaría por una mayor agilidad, así como en las reformas, promover las audiencias remotas, incluso con videollamadas de los padres para ver a sus hijos.

Al concluir las comparecencias a las 9 horas se inició la sesión de ambas comisiones conjuntas para analizar el dictamen, pero a esta sí acudieron los morenistas Jazmín Villanueva Moo y Rafael Echazarreta Torres, incluso éste presentó modificaciones y propuso declarar no idóneos a los candidatos, porque “clasifican, pero no califican”, no cumplen con lo marcado en la Constitución referente a su independencia, porque son subordinados en el gobierno.

Se decretó un receso para sacar copias de la propuesta del morenista y distribuirla entre los diputados, por lo que retornaron a las 9:30, y Jesús Ballote Pérez, diputado del PAN, respondió que los señalamientos del morenista son “interpretaciones muy subjetivas y particulares”.

El panista explicó que, de acuerdo con la ley en estos momentos les compete ver si cumplen con los requisitos que marca la ley y la Constitución, y de acuerdo con esto los tres cumplen con todo, eso es lo que se debe someter a votación.

Echazarreta de nuevo arremetió incluso con un discurso considerado por diputados del PRD, PRI y PAN como ofensivos acusándolos de hacer negocios bajo la mesa, transgrediendo al Poder Judicial, e insistiendo en que los aspirantes no son idóneos, no cumplen ni siquiera tienen carrera judicial.

Al reiterarle Gaspar Quintal Parra, diputado del PRI, que en estos momentos se encuentra en el punto de definir si cumplen o no con los requisitos, y lo referente a la idoneidad se verá en la sesión plenaria, cuando se vote por el que consideren quien es el idóneo, Echazarreta le interrumpió violando el protocolo que prohíbe el dialogo directo entre diputados, y se hicieron de palabras manteniendo cada quien su postura, incluso Lozano Poveda pidió una moción de orden.

Finalmente se aprobó por mayoría con 10 votos a favor de los diputados y diputadas del PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano. Solo dos votos fueron en contra y correspondieron a los morenistas.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA