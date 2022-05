Ramírez Marín, en desacuerdo con dichos de "Alito"

“Sin quitarle mérito o más bien demérito, yo creo que es una expresión y por supuesto no estoy de acuerdo con ninguna de las dos facetas. Ni con que haya que alimentar a los periodistas ni que haya que matarlos de hambre”, dijo ayer el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín al opinar sobre unos audios del líder nacional de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”.

En una grabación, como informamos, Moreno Cárdenas afirmó que “a los periodistas hay que matarlos de hambre”.

Ramírez Marín consideró que ese comentario tiene muchas facetas. La primera es que nada de esto salía antes, “sale después de la firme postura del PRI en defensa de la libertad, en defensa de una auténtica república y en defensa sobre todo de la autoridad del Congreso, en este caso de la Cámara de Diputados”.

El senador destacó que es entonces cuando empiezan estos ataques.

“Esto afecta a la imagen del partido, pero espero que puedan ubicarse estas declaraciones en ese contexto. Está mal dicho lo que el presidente del PRI dijo. Yo en lo particular y conociéndolo no creo que lo represente; en un exceso de confianza hace estas declaraciones. No son apropiadas no solo para el presidente del PRI, no son apropiadas para nadie, pero no quiero dejar de subrayar el contexto en el que estos ataques se dan”, dijo.

Ramírez Marín aseveró que si el líder priista hubiera votado a favor de la ley (eléctrica) hoy tendría una estatua a la mitad del periférico impulsada por la 4T, “pero como votó en contra, pues está esto y estoy seguro que él había analizado todas estas posibilidades antes de tomar una decisión, y qué bueno que la tomó en el sentido que la militancia del PRI quería”.

El legislador federal comentó que si algo tiene de ventaja el país para ser una nación libre es tener una prensa libre.

“Con cualquiera de las dos formas, el chayo (dádivas a reporteros) o negárselos, o pensar que de eso vamos a tener un periodismo que represente al país, es negativo”.

Contexto

Dijo que quiere pensar “que efectivamente él (Moreno Cárdenas) ha dicho que lo sacaron de contexto y manipularon sus declaraciones. Independientemente de eso, “tal y como está la expresión por supuesto no puede ser estimable pensar que tenemos que darle dinero a la prensa o tenemos que negarle dinero para poder hacer política”.

Respecto a la inseguridad, consideró que lo que se puede hacer es cambiar la estrategia y no dejar a la policía todo el trabajo.

“No estamos invirtiendo en el lado correcto de la seguridad. Las cámaras van a decirnos quién lo hizo, pero no van a evitar que se haga”. En opinión del priista, es bueno que no haya impunidad, pero es mejor fortalecer la cultura que los yucatecos tienen.

“Todo es faramalla, todo es show, todo es redes sociales, todo son anuncios, pero en los hechos ahí están. Nada más hay que checar cómo ha aumentado el consumo de drogas en Yucatán y cómo ha aumentado el tráfico. Y después nos va a espantar y vamos a decir: ¡Pues eso no pasaba antes!, Tuviste todo el tiempo para evitarlo y preferiste gastarlo en otras cosas”, afirmó.— David Domínguez Massa