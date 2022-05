Alejandra Pacheco Montero: Decir las cosas como son, le guste a quien le guste

Es importante que en nuestra sociedad tengamos un periodismo de buena calidad, crítico e independiente.

Con la globalización, los medios de comunicación pueden darnos en segundos información de cualquier parte del mundo en cualquier contexto, ya sea político, económico, social, educativo, etcétera. Allí es donde cobra relevancia el trabajo de la prensa libre.

Cada día vemos la importancia de ese trabajo, y ya no solamente en los medios tradicionales. Los alcances son mucho mayores con las nuevas tecnologías. Entonces, es fundamental también que como ciudadanos hagamos un consumo responsable de la información, para que ésta sea veraz y fidedigna.

Si no tenemos ese tipo de información, en cualquier sector, no podríamos tomar decisiones que son trascendentes para la vida democrática, si hablamos de la polítca, y tampoco crecer como sociedad y trascender en nuestro entorno.

Cada día que pasa, cuando me entero de las diferentes noticias que surgen no solamente en nuestro país sino alrededor del mundo, considero el ejercicio de la prensa como una actividad de alto riesgo.

Es increíble que muchas veces los periodistas se vean amenazados por ciertos intereses. Eso es muy lamentable, y lo digo también por mujeres que me ha tocado conocer. Hace poco vimos que una activista (Cecilia Monzón) falleció; no era una persona que trabajaba en la prensa, pero obviamente estaba manifestando y diciendo algo. Tenemos que ver que esa comunicación sea cada día más libre. No puede ser que en nuestro país no exista la libertad de expresión, no puede ser que los medios no tengan la libertad de decir las cosas para que la sociedad pueda ejercer un pensamiento crítico.

La impunidad es una de las características más recurrente, tristemente, en este tipo de situaciones, sobre todo con los periodistas.

Considero reprobable la exhibición que se ha hecho de ciertos comunicadores en cuestiones particulares. Claro que es importante la transparencia, pero me preocupa que no haya ningún contrapeso en ese tipo de situaciones, y como sociedad lo debemos ser.

Dentro de mi experiencia como presidenta de Canirac vi ese trabajo exigente que tiene la prensa libre, la prensa independiente, y también me tocó ver a mujeres que son cabezas de familia.

Para mí es lamentable que a lo mejor esas personas que conocí como cabezas de familia puedan ser vulnerables en sus derechos. Eso para mí es de gran trascendencia, porque una mujer que tú marcas es una familia que marcas.

Mi trabajo como presidenta de Cámara no hubiera tenido el mismo resultado si ustedes, los periodistas, no nos hubieran apoyado de la manera en que lo hicieron. Todo el trabajo alrededor de un gremio se vio fortalecido gracias al trabajo que se hizo de la mano con cada uno de ustedes.

Nos toca una correspondencia de la sociedad civil a cada uno de ustedes. Es fundamental que estemos conscientes del consumo responsable de la comunicación.

Hoy por hoy podemos ver diferentes medios y noticias, no solamente en la prensa escrita sino en radio, en internet, en las redes sociales... Como sociedad es importante que estemos consumiendo información crítica, información de calidad que al final nos haga tomadores de mejores decisiones. Hay que leer información realmente confiable.

Algo que yo respeto mucho del Diario de Yucatán es que ha trabajado siempre en decir la cosas como son, le guste a quien le guste. A veces eso incomoda a algunas personas, pero lo importante es que se diga lo que es y por eso el Diario se ha ganado el respaldo de tantos años.

Quiero enviar una calurosa felicitación al Diario por su 97o. aniversario. La información es poder, y de la mano del Diario de Yucatán vamos a estar muy informados para tomar mejores decisiones.