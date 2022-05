Estudiante de la Uabic se prepara para las Olimpiadas de matemáticas

Michelle Pérez Reyes, alumna del segundo grado en la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria (Uabic) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), fue elegida para integrarse a la selección de la Facultad de Matemáticas y continuar el camino hacia el Concurso Nacional de Olimpiada Mexicana 2022.

En un comunicado se dijo muy orgullosa de ser la primera estudiante de la Uabic en llegar hasta este nivel, gracias a su dedicación y esfuerzo, pese a que cuando cursaba la educación primaria esta materia se le complicaba.

“Hasta primaria no me gustaban las matemáticas, se me dificultaban demasiado y tenía problemas, cuando pasé a secundaria mi hermano me empezó a enseñar cómo se resolvían los problemas y las fórmulas, además que no hay una sola forma de resolver las cosas, sino son bastantes. Me empezó a llamar la atención, pero nunca me atreví a participar, solo era un gusto”, recordó.

Esta no es la primera vez que Michelle participa en un concurso de selectivo, pues en la secundaria también lo consiguió, pero el miedo le impedía avanzar más.

Al enterarse del selectivo de la Uabic, decidió participar quedando dentro de los seleccionados que tres veces a la semana, después de clases, reciben entrenamiento.

Además, aseguró que con esto rompe los estereotipos que mucha gente tiene sobre la Unidad Académica y sus estudiantes, pues queda demostrado que se tiene la capacidad y el conocimiento para ser parte de este tipo de concursos.

Por ahora, explicó, continuará en los talleres de preparación de la Facultad de Matemáticas para avanzar en los selectivos y colocarse entre los seis jóvenes que representarán a Yucatán en el Concurso Nacional de Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2022.

La maestra Reina Perera Rodríguez, responsable del área de matemáticas de la Uabic, aseguró que esto es un gran logro, pues muchas veces los estudiantes tienen un temor por esta asignatura, pero los profesores procuran mostrar en clase la cara amable de esta materia con el fin de que las entiendan sin ser un problema para ellos.

“Haber logrado este paso representa muchísimo sobre todo que es una escuela joven, tenemos apenas 12 años, pero además participando en las Olimpiadas de Matemáticas vamos a cumplir siete años”, dijo.