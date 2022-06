José Medina Mora: Fundamental la prensa libre

Desde luego, muchas felicidades al Diario de Yucatán por este 97o. aniversario.

Desde el punto de vista de la globalización, el periodismo crítico es fundamental, porque es la manera en que nos enteramos de los hechos sin que sean posicionamientos oficiales de los países o de las relaciones con los países. Es importante contar con un periodismo crítico que nos ayude a saber qué es lo que está pasando.

Conocer los hechos nos permite hacer un análisis basado en la realidad, sin que esta información esté sesgada por intereses políticos o intereses de algunos partidos en que a lo mejor cierta información no sea revelada.

Desde Coparmex nos solidarizamos con la prensa independiente, con la prensa crítica, porque realmente aporta al desarrollo democrático. Como país, hace poco más de tres décadas decidimos que queríamos democracia. Fueron los tiempos en que se ciudadanizó el Instituto Federal Electoral, el IFE, o el INE como es ahora. En estas más de tres décadas el INE nos ha demostrado ser una institución que nos ayuda a llegar a la democracia.

Es muy importante que se dé a conocer qué es lo que realmente pasa en este avance de la democracia, qué es lo que pasa en las elecciones, qué es lo que pasa en las campañas... Para que nuestra democracia pueda avanzar necesitamos conocer la realidad, y en ese sentido el periodismo crítico es muy importante.

Esos contrapesos que hace la prensa son decisivos para el desarrollo de la democracia. Hay contrapesos que existen por la división de poderes: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Hay contrapesos que existen por los gobiernos estatales en la defensa de sus estados versus la Federación. Hay otros que ejercen los partidos políticos de oposición. Hay contrapesos de los medios de comunicación, que nos dan a conocer todo esto que pasa. También contrapesos de organismos de la sociedad civil, algunos dedicados a temas como la educación, la seguridad, la lucha contra la corrupción y la pobreza.

Los organismos empresariales, entre los cuales está Coparmex, tomamos también esa función de ser contrapeso.

Si no hubiera una prensa independiente, una prensa crítica, no podríamos dar a conocer posicionamientos que desde el punto de vista de Coparmex nos ayudan a señalar aquellas acciones que consideramos que están bien, que son positivas para el desarrollo del país, pero también lo que no nos lleva al país que queremos.

Es motivo de celebración y orgullo no nada más para el estado de Yucatán sino para todo el país que exista un periodismo crítico e independiente

Desde luego, en estos señalamientos hacemos propuestas, y el hecho de que éstas puedan ser difundidas por una prensa independiente, una prensa crítica, es fundamental. De otra manera solo llegaría una información parcial, a lo mejor solo por parte del gobierno, solo por parte del Estado, y no por parte de la sociedad.

Si no tenemos un periodismo crítico, independiente, no sabemos cómo vamos avanzando en esta democracia, no sabemos los posicionamientos de distintos organismos de la sociedad civil, de los distintos partidos políticos, de los candidatos...

Para el avance de la democracia es fundamental el periodismo crítico e independiente. Por eso nos solidarizamos con los medios de comunicación que han sido atacados precisamente porque este periodismo genera cierta incomodidad con algunos gobiernos. Nos solidarizamos también con los familiares de los periodistas que han sido asesinados. En este ejercicio de la libertad de expresión, el que se pierda la vida es algo que no debemos pasar por alto.

Por eso nos hemos manifestado en esta defensa de la libertad de expresión, independientemente de que opinen algo diferente a lo que nosotros pensamos. Tenemos que defender su derecho a decirlo, y es algo que desde Coparmex impulsamos como una parte fundamental para el avance y el desarrollo del país.

Desde la sociedad civil debemos aplaudir al periodismo crítico, al periodismo independiente, porque es precisamente lo que nos permite ver cómo va el desarrollo del país en distintos temas.

Como ciudadanos, como organismos de la sociedad civil debemos apoyar a estos medios de comunicación, independientemente —insistimos— de que tengan posturas u opiniones diferentes a las nuestras.

Un eslabón clave en esta construcción del mejor México que queremos, definitivamente, es el periodismo crítico e independiente y desde Coparmex defenderemos su derecho a expresar sus puntos de vista aunque sean diferentes a los nuestros.

Se deben sentir orgullosos (se refería a los lectores) de contar con un medio de comunicación como es el Diario de Yucatán y el sitio digital yucatan.com.mx.

Noventa y siete años es algo difícil de conseguir por cualquier tipo de empresa. Ya en sí mismo es un logro el hecho de que cumplan 97 años; es motivo de celebración y orgullo no nada más para el estado de Yucatán sino para todo el país que exista un periodismo crítico e independiente. Es algo que tenemos que aplaudir, que tenemos que resaltar, que tenemos que apoyar.

En ese sentido, siéntanse orgullosos de contar con el Diario de Yucatán y la plataforma digital yucatan.com.mx porque es la manera en que nos podemos informar verazmente, donde podemos ver cuál es el avance que tenemos en distintos temas no solo en Yucatán sino en todo el país.

Y ojalá contemos con mas periodismo crítico e independiente como el Diario de Yucatán. ¡Muchas, muchas felicidades!