Los torneos de lazo, en la mesa del Legislativo en Yucatán: ¿Prohibirlos o regularlos?

Los torneos de lazos generaron ayer opiniones encontradas de diputados locales, a quienes les correspondería legislar sobre esta actividad, de la cual Harry Rodríguez Botello Fierro, diputado del PVEM y presidente de la Comisión del Medio Ambiente, dijo que siempre ha estado en contra de estos eventos y debería prohibirse.

Por el contrario Esteban Abraham Macari, legislador del PAN, como líder ganadero declaró que deberían regularlos.

“Aplaudo que se vuelva a poner el tema sobre la mesa, y espero que en esta Legislatura sí se pueda armar una mayoría para erradicar esto mediante la prohibición por ley de la realización de estos eventos”, declaró Rodríguez Botello.

Opinión por regular el torneo de lazo

Por su parte, Abraham Macari expresó: “Voy mucho a la regulación y estoy totalmente de acuerdo con regular el torneo de lazo para que pueda ser una actividad que se pueda llevar al cabo sin que corran riesgo, aunque como en cualquier cosa los hay, cuando te subes a un coche también corres un riesgo, cuando te tiras en un paracaídas es un riesgo, cuando corres una carrera de Fórmula Uno también”.

La semana pasada, contrario a lo expresado por el líder ganadero, Víctor Hugo Lozano Poveda, coordinador de la bancada panista y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, se manifestó en contra de estos eventos y ofreció que trabajarían en legislar esta actividad y de ser posible prohibirla.

Como se ha informado estos torneos de lazo provocaron hace dos semanas la muerte de un vaquero.

En una corrida de Chumayel el pasado fin de semana se escapó un toro que puso en apuros a parte de la población, además que un torero fue corneado y terminó en un hospital.

Ante estos últimos acontecimientos, se le preguntó al presidente del PVEM a qué se debe que no haya avances desde hace varios años en la prohibición de estos eventos, qué es lo que ha impedido avanzar en la legislación y qué se requiere para avanzar en el tema.

Sus respuestas fueron: “El tema de los torneos de lazo siempre por parte de un servidor se ha buscado la prohibición, pero como bien se sabe en una Legislatura se debe tener mayoría para la aprobación de iniciativas, y esta no se ha dado”.

El legislador del PVEM recordó que desde 2013 lograron incluir el maltrato animal como delito en el Código Penal del Estado.

“He buscado la forma de que se pueda erradicar los torneos de lazo, pero la razón por la que se siguen realizando estos actos es bajo el amparo de los usos y costumbres protegidos y regulados por cada uno de los municipios, y la falta de mayoría en el Congreso para prohibirlo”.

Torneo de lazo, un acto cultural; empresario ganadero

A Abraham Macari, diputado local y presidente de la Ugroy, se le pidió su opinión sobre el tema y que exponga porque estaría de acuerdo o en desacuerdo.

En respuesta el líder ganadero primero aclaró que “nunca han sido organizados (los torneos de lazo) por los ganaderos, como tal es un tema más de los ayuntamientos, la Ugroy como tal nunca ha organizado o participado en un torneo de lazo”.

Es un acto más cultural, arraigado más a los municipios que a la misma cultura ganadera. Viene de la tradición de que los vaqueros en los ranchos lazan el ganado, es una actividad y trabajo que se hace todos los días, es una forma de competir que tienen los vaqueros, empleados y trabajadores de los ranchos para demostrar quién es mejor en una competencia, opinó.

“Es como se compite en todo, la Fórmula Uno tiene pilotos, salen de manejar en las calles y viceversa, y las motos, motocross también, todas las actividades de competencia tienen una razón u origen, un arraigo, y en el caso del torneo de lazo, su origen son las actividades que se realizan en el rancho, en la cual los vaqueros demuestran su destreza y su habilidad para trabajar, ese es el primer punto”.

Como líder de la Ugroy expresó que “cada municipio es responsable de hacer sus torneos, a mí me compete el oriente del estado y como Tizimín, lo que creo es que el torneo de lazo se debe regular sin duda alguna, debe ser un acto donde debe haber reglas, para poderse ejecutar”.

Luego señaló que en Tizimín son ejemplo porque no hay torneo de lazo, lo que hay son charlotadas, pase al toro, corridas y otras cosas, “el torneo de lazo como tal en el mero Tizimín no hay, en los municipios de alrededor sí los hay, pero bajo una reglamentación estricta, y es totalmente organizado por los municipios, aclaro”.

¿Qué debe o no pasar en torneo de lazo?

En cuanto a la reglamentación que tienen, explicó que primero no puede entrar al ruedo persona alguna que no esté capacitada, solo se permiten vaqueros que sepan lazar, no se permite entrar a borrachos, drogados o en mala condición en mal estado, y eso es lo que se debe regular, que si habrá un torneo de lazo se haga con estrictas reglas.

“Otra cosa en la que yo estoy totalmente a favor, es que no se lastime a los animales, ni al toro ni al caballo, muchos creen que lazar al toro es lastimarlo y no, cuando lazas al toro es una actividad que se tiene que llevar a cabo para ponerle sus vacunas, herrar al animal es una actividad que en un rancho se tiene que hacer porque es la única forma que se tiene para acceder al animal, para protegerlo, ayudarlo y de ahí es que se hizo el torneo de lazo”, comentó.

“No estoy para nada de acuerdo con que se use el torneo de lazo como una diversión en la cual se busque que alguien salga lastimado, creo que un torneo de lazo es un arraigo cultural, es un patrimonio que tienen los municipios, los vaqueros, la ganadería y que si se regula bien y se ponen las normas, como debe ser, pues puede salir muy bien”.

Por ejemplo, consideró que parte de la regulación debe ser el establecer que, los que entren a lazar sean máximo cinco vaqueros, porque muchas veces entran 40 o 50 personas al ruedo y no tienen chance de moverse, ni de salir es gente que no está capacitada, no está preparada.

“Hay que regularizarlo, para que el riesgo sea mínimo, con regulaciones donde la gente que entre este preparada, que se pueda hacer un torneo de lazo con los toros descornados, donde no se maltrate al caballo, tampoco al toro, donde simplemente se pueda desarrollar la actividad de lazar al toro, que está arraigado en las personas”, insistió.

También reiteró que “los ayuntamientos deben regularlo y nosotros como Congreso les debemos dar las herramientas a los ayuntamientos para que lo regulen, que al final de cuentas así está, ya hay normas y reglas, los ayuntamientos son los que lo deben ejecutar, aunque también está aquello que del dicho al hecho hay un gran trecho”.