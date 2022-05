A la espera del pago para levantar el bloqueo ejidal en Dzibilchaltún

Administrativa, jurídica y financieramente ya está resuelto el conflicto entre los ejidatarios de Chablekal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que está cerca el fin del bloqueo a la zona arqueológica de Dzibilchaltún, según se averiguó entre los campesinos de la comisaría meridana.

El gobierno federal ya liberó el primer pago de $30 millones, de un total de $127 millones de indemnización que recibirá el ejido de Chablekal.

Como todavía no se entrega el dinero a los campesinos con derechos agrarios, no levantan el bloqueo que mantienen desde febrero pasado a la zona arqueológica de Dzibilchaltún.

Zona arqueológica "paga los platos rotos"

Para agilizar el pago a los ejidatarios, un grupo de aproximadamente 25 campesinos irá hoy jueves a las 10 de la mañana a las oficinas del Tren Maya de La Plancha para conminar que realicen el pago para que liberen el acceso de Dzibilchaltún.

Esta zona arqueológica paga los “platos rotos” de este conflicto porque su inactividad representa pérdida de dinero para el Estado y la Federación por la falta de cobro de tarifas y el espectáculo de “videomapping”, que no ha podido funcionar desde el año pasado.

“Ya está resuelto, el gobierno federal ya liberó el dinero del primer pago del convenio”, informó Manuel Abán Can, presidente del comisariado ejidal de Chablekal, que firmó con su directiva el convenio para la expropiación de 53 hectáreas que ocupan las ruinas mayas de Dzibilchaltún.

Abán Can sigue liderando las negociaciones para el pago de las tierras, por lo que encabezará junto con la nueva directiva ejidal la reunión que pedirá con funcionarios de Fonatur que tienen sus oficinas en La Plancha.

Reunión para pago de campesinos

“Mañana (por hoy) iremos a exigir que nos den una fecha de entrega del dinero para el pago”, informó. “Sabemos que el gobierno federal ya depositó en Banjercito los 30 millones del primer pago, tenemos el folio”.

“Ya pasamos todos los trámites, pero parece que Fonatur está organizando un evento para la entrega formal del recurso. Nosotros queremos que el cheque o ficha de depósito se entregue en una asamblea ejidal, ante todos los ejidatarios para que todos sean testigos del final de este conflicto y que todo se hizo en forma legal”.

Abán Can dijo que mientras no tengan una fecha de entrega del pago, la directiva del ejido de Chablekal no puede convocar a una asamblea para se oficialice el pago de indemnización por las tierras.