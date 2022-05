Mérida: procesado por tomarle fotos a dos menores en un centro comercial

MÉRIDA.- Acusado del delito de acoso sexual tras tomar fotos a una niña y una adolescente cuando se encontraban en un centro comercial, M.A.R.M., fue vinculado a proceso tras las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que portará localizador electrónico.



En la audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, el juez decretó el auto de vinculación a proceso, otorgando además un plazo de tres meses para el cierre de la investigación de la carpeta 138/2022.



En un comunicado, la Fiscalía informó que los hechos ocurrieron el pasado 27 de abril, cuando el acusado tomó las citadas fotografías mientras las agraviadas se encontraban con su madre en un centro comercial ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, esto sin permiso ni consentimiento de las víctimas, por lo que fue denunciado penalmente.

Medidas cautelares por acoso sexual

Por último, la autoridad judicial estableció como medidas cautelares que el encausado deberá presentarse de manera periódica al Centro Estatal de Medidas Cautelares y estar bajo el sometimiento y vigilancia de dicho Centro, el pago de una garantía económica, no salir del Estado sin autorización judicial, no acercarse a menos de 20 kilómetros de las fronteras de los Estados vecinos, no acercarse o comunicarse con las víctimas o testigos y portar un brazalete electrónico, todo esto durante el tiempo que dure el proceso.