Cuestionan actuar en la selección de los magistrados

“Es sumamente lamentable que el Poder Legislativo sea usado como dependencia de mero trámite de la administración del Poder Ejecutivo”, afirmó Jazmín Villanueva Moo, diputada local de Morena, en alusión a los nombramientos de magistrados.

“En Yucatán no hay división de Poderes, hay complacencia, hay cortesanos, pretendiendo ahora consolidar el control colonizando el Tribunal Superior de Justicia del Estado”, apuntó.

En conferencia de prensa que ofreció anteayer jueves, la legisladora morenista manifestó su apoyo al juez Santos Alfredo May Tinal, quien promovió un amparo contra el gobernador Mauricio Vila Dosal por el proceso de designación de nuevos magistrados.

“Es la valentía de una persona a quien no conozco personalmente, nada sé de su orientación política ni resulta importante saber por quién vota o siquiera si lo hace”.

En opinión de la diputada, “es claro el juez al reclamar la seria omisión, que significa no aplicar reglas y criterios claros, para establecer el perfil idóneo y de excelencia en la integración de ternas para ocupar la cúspide de la carrera judicial que es la magistratura, en simulado ejercicio de simple cumplimiento de requisitos formalistas”.

La morenista añadió que lo anterior se une al ofensivo velo en cada terna de candidatos, previa designación acompañada de “dos figuras de paja”, lo que pone de manifiesto su preocupación en un serio retroceso del dinamismo que en el estado caracteriza la evolución de la función jurisdiccional, en busca de su excelencia, preocupación que la sociedad y ella hacen suya.

“Coincido plenamente en la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del proceso de selección y designación realizada por el gobernador en relación con los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues no se basó en mecanismos adecuados que garanticen la libre concurrencia”, dijo.

La diputada agregó que la Constitución nacional y estatal previene esa omisión del Ejecutivo; pese a ello, se violenta el compromiso constitucional de respetar y hacer respetar ambos ordenamientos constitucionales y las leyes que de ellas emanen.

Jazmín Villanueva señaló que aquí se reclama el trato discriminatorio que en lo general se da a los jueces de primera instancia en todas las especialidades, y en lo particular a May Tinal, del quehacer jurisdiccional del Poder Judicial del Estado.

Hasta el momento no es siquiera considerado para ocupar una candidatura en las ternas enviadas por el gobernador, refirió.

Además, continuó, consecuentemente el Congreso Estatal no toma en consideración a quienes por su experiencia y trabajo tienen derecho legítimo y legal para ser designados a tan alta encomienda, lo que constituye un obstáculo que impide ocupar un cargo que es congruente con su profesión y ejercicio laboral.

A su decir, el gobernador y el Congreso no determinaron ni se sujetaron a las bases, principios y criterios debidamente contenidos en la Constitución, menos motivaron las razones por las cuales los candidatos seleccionados eran las mejores opciones para esos cargos.

“El Estado tiene ciudadanos, no cortesanos, que no se equivoque el señor gobernador: los tiempos donde los hacendados despojaban de sus derechos a nuestros hermanos indígenas quedaron en el pasado, hoy hay hombres y mujeres valientes que no están dispuestos a que se atropellen sus derechos constitucionales”, puntualizó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA