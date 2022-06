Aniversario de maestros: celebrarán, este junio, 60 años de egreso normalista

La maestra Miriam Josefina Sarlat Mezquita ingresó al aula con un pequeño reproductor de música, una radio portátil que estuvo de moda hace un par de décadas. Dejó el aparato en una silla, lo conectó a la corriente y de repente trajo a la memoria de un grupo de personas recuerdos de hace 60 años.

“¡Es el himno de nuestra querida Normal Urbana!”, exclamó el maestro Jaime Vázquez Barceló, quien no pudo ocultar su sonrisa, similar a la de sus compañeros de la generación “Effy Negrón de Novelo”.

Ayer los docentes presentaron las actividades para conmemorar los 60 años de egreso de la Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”.

Entre el olor a café recién hecho, galletas y largos abrazos de reencuentro, los maestros presentaron las actividades de aniversario.

Éstas comenzarán el martes 14 al mediodía en el auditorio de la “Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Educación Primaria” (Enepy), en la avenida Mérida 2000.

Ahí los “veteranos profesores” hablarán de sus experiencias e innumerables anécdotas que vivieron en sus inicios.

“El maestro es doctor en muchas ocasiones”, dijo Vázquez Barceló, quien hizo énfasis en que la profesión misma los lleva a realizar cosas que muchas veces no les corresponde. “Ser maestro no es cualquier cosa”.

Esto lo ejemplificó el maestro Alfredo Ruiz Polanco, a quien le tocó salvarle la vida a un alumno suyo que fue mordido por una serpiente en una comunidad de San Luis Potosí, donde comenzó su carrera.

¿Qué consejo no les dijeron a ustedes al egresar y sí quieren dar a las nuevas generaciones?, se les preguntó.

“Me hubiese gustado que me mostraran el panorama de lo que enfrentaría. Retos de índole pedagógico, retos de índole político, retos de asuntos familiares... al menos para que no llorara en las noches por no saber qué hacer al día siguiente”, dijo la maestra Emyre Fernández Brito.— Gabriel Chan Uicab

El martes 28 de junio a las 10 de la mañana, en el mismo plantel de la Enepy, se realizará un homenaje a la Bandera con programa especial, pues se entregará una placa conmemorativa por el aniversario de egreso de la generación 1959-1962 “Effy Negrón de Novelo”.

Las actividades continuarán el viernes 15 de julio con una misa de acción de gracias que celebrará Monseñor Pedro Mena Díaz, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Yucatán, en la iglesia de la Ascensión del Señor, en la avenida 7 de pensiones.

Ese mismo día, se llevará al cabo un convivio en el Salón Sevilla de la colonia San Juan Grande.

Hace 60 años, luego de egresar, los maestros buscaron su propio camino y la profesión los llevó a distintas partes de la República, por lo que muchos de aquella generación en la que se graduaron 294 jóvenes, espera con ansias volver a reunirse con sus compañeros de carrera.

“Estoy orgullosa de haber elegido esta profesión y estoy emocionada de volverme a encontrar con mis compañeros”, dijo la maestra Sarlat Mezquita.