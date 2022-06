''Casa de vida independiente'' amplía su oferta para ayudar a más jóvenes mujeres con su futuro

Cambiar vidas y cumplir sueños de mujeres jóvenes es uno de los objetivos de “Casa de vida independiente”, un proyecto perteneciente a la fundación Palace Resort.

El programa ofrece acompañamiento integral hacia la etapa de la vida adulta a jóvenes que están saliendo de una casa hogar o centro de asistencia.

“Son chicas que no han tenido acceso a comunicarse con otras personas, no han tenido un primer empleo, no han tenido acceso a la educación. Entonces las recibimos y de manera integral nos enfocamos en cinco áreas: académico, laboral, socioemocional, espiritual y recreativo”, indicó Michelle Ortiz Flores, coordinadora de comité de “Casa de vida independiente”.

La fundación apoya a las jóvenes para que tengan su primer empleo y también puedan continuar con sus estudios.

“Nosotros canalizamos a las chicas en los empleos. Estamos en la bolsa de trabajo del Ayuntamiento y nos van llegando las ofertas laborales. Cuando llega una chica les enviamos sus currículum. Hemos tenido contacto con empresas del sector restaurantero, y todas esas empresas que han adoptado el proyecto y dado empleo a nuestras chicas”, señala Michelle Ortiz.

En la residencia, las jóvenes también tienen acceso a distintas áreas formativas, se imparten cursos para desarrollar algún oficio. También llevan clases de inglés, y en caso de necesitar asesorías de alguna materia en específico, se imparten.

La fundación tiene alianza con el INEA, por lo que las jóvenes que no han tenido la oportunidad de concluir sus estudios básicos pueden terminarlos, y si lo desean continuar con la preparatoria para luego cursar una carrera universitaria.

“Buscamos que sea prepara abierta o que se adapten a los horarios de ellas, porque también atendemos el área laboral. Parte de sus responsabilidades es estudiar y trabajar al mismo tiempo”, indicó Michelle Ortiz.

Amplían su ayuda

En un principio, “Casa de vida independiente” recibía únicamente a jóvenes que al cumplir la mayoría de edad dejaban los hogares de asistencia, chicas que no tenían redes de apoyo familiar. Actualmente abrieron sus puertas a jóvenes de municipios del interior del estado que desean estudiar una licenciatura, pero no cuentan con los recursos necesarios.

“En un principio nuestro primer perfil era para chicas que están saliendo de casas hogares, pero nos dimos cuenta que limitábamos darle la oportunidad a otras chicas”, comentó Michelle Ortiz.

“Ahora abrimos un nuevo perfil para recibir a chicas que tienen deseos de superación, de estudiar y salir adelante, pero tienen dificultades económicas. Sí tienen redes de apoyo familiar, sí están con los papás, pero se encuentran es esa situación de qué no alcanza para que puedan estudiar una carrera universitaria o terminar sus estudios en el nivel en que se encuentran”.

“He tenido acceso con chicas de comunidades lejanas y siempre me han compartido que no tienen dinero suficiente para salir de su pueblito para venir a estudiar a Mérida, y entonces optan por mejor casarse o hacer otras cosas, que igual es respetable, pero por lo que me han comentado, en ocasiones se sienten limitadas por lo económico para salir y prepararse”, señaló la coordinadora de comité.

Michelle Ortiz destacó que en “Casa de vida independiente” las jóvenes se encuentran seguras, ya que la residencia cuenta con asistencia personal las 24 horas.

La fundación busca llegar a más jóvenes que desean cambiar su vida, cumplir sus metas y sueños, es por ello que invitan a las chicas que desean seguir con su formación a acercarse a sus instalaciones, las cuales se ubican en la calle 60 #550 entre 69 y 71 del centro de Mérida o comunicarse al número 9993-37-78-71.

“Queremos cambiar más vidas, queremos ser opción para estas chicas, llegar a ellas”, finalizó Michelle.