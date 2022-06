Hermanamiento con Antioquia, ''es una realidad''

Como parte del proceso de hermanamiento entre Antioquia (Colombia) y Yucatán, los gobernadores de estas entidades tendrían visitas recíprocas en este y el próximo año, informó Claudia García Loboguerrero, directora del Departamento Administrativo de Planeación del gobierno de Antioquia, quien asistió al reciente Smart City Expo Latamm Congress en Mérida.

En entrevista con el Diario, la política colombiana precisó que en la medida que la agenda lo permita, el gobernador Mauricio Vila podría visitar al Departamento de Antioquia, si fuera posible, en este segundo semestre de 2022. Luego, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, devolvería la visita a Yucatán durante el primer semestre de 2023.

La funcionaria afirmó que el hermanamiento entre ambas entidades ya es una realidad, ambos gobernadores firmaron este acuerdo de colaboración, tienen una agenda 2040 hasta el final de sus mandatos y evalúan proyectos de apoyo mutuo. El gobernador Gaviria Correa concluye su gestión en 2023 y Vila Dosal en 2024.

La arquitecta García Loboguerrero participó en el Smart City 2022 como conferenciante con el tema “Activar desde el planeamiento estratégico para acelerar el desarrollo territorial” y recibió a nombre de Antioquia el Premio Awards 2022 del Smart City Expo Latam Congress en la categoría Ciudad Latam por el proyecto Agenda 2040.

“Fue un evento maravilloso, nos permite crear redes de interés entre gobiernos locales y de América Latina, con proveedores de soluciones tecnológicas y la pandemia puso en valor la tecnología y la innovación como recursos que aceleran el buen gobierno”, recalcó. “Aprendimos muchísimo en Mérida, fue una experiencia maravillosa, compartimos nuestra agenda Antioquia 2040, aprendimos de soluciones reales y prácticas de buen gobierno”.

Además afirmó que el Premio Awards la emocionó porque reconoce la innovación que hay en esta inteligencia colectiva, de construir un plan con diálogo social muy amplio y sus posibles soluciones. Y toda esta inteligencia colectiva y experiencia se pone a disposición de las ciudades de América Latina y el Caribe para que otras regiones puedan avanzar en su desarrollo.

Sobre su ponencia, dijo que compartió la mesa panel con Jorge Luis Avilés, secretario técnico de la Secretaría de Planeación y Evaluación del gobierno yucateco, quien está a cargo de la agenda 2040 del Estado, donde destacó que la planeación estratégica es importante para acelerar el desarrollo de los territorios, Antioquia y Yucatán tienen varios puntos en común, entre ellos poner al ciudadano en el centro de esta participación y en el centro de las decisiones que se están tomando en sus territorios.

La agenda 2040 es una planeación flexible pensando que de repente pasan cosas como la pandemia, los eventos climáticos y que deben dotarse de capacidad de respuesta.

¿Cómo conciliar a una sociedad exigente que pide se cuide el medio ambiente, el agua, la biodiversidad y un cese al desarrollo urbano

“Ese siempre será un reto para los gobiernos, cómo mantener el equilibrio entre el desarrollo, la sostenibilidad, la urbanización y conservación de los ecosistemas”, destacó.

“El primer punto es que la planeación sea un integrador de todo esto, que no sean antagonistas, que no sean decisiones de un lado que afectan al otro, que se evalúen todas las variables y se encuentre la mejor solución posible que tenga ese contexto de conservación ambiental, de protección de moradores, arraigo culturales. Eso implica una gobernanza común sobre las decisiones, pero hay que avanzar en esa voz en la que no es solamente el gobierno el que dice qué hay que hacer, sino que se siente con los ciudadanos para entender qué es lo que necesita”.

“Por otro lado, está proveer a los ciudadanos de sistemas de seguimiento de evaluación muy claros, rendir cuentas, dar información para que puedan entender lo que está pasando, que puedan hacer control social y eso va aumentando la confianza y en consecuencia disminuye las tensiones de los ciudadanos sobre las acciones del gobierno”, reiteró.

“Sí es posible desarrollar un equilibrio entre el desarrollo y la satisfacción de los ciudadanos”.

Puso como ejemplo la construcción de la agenda 2040 de Antioquia donde conversaron con los pueblos indígenas ancestrales que dieron un aprendizaje muy bonito, que se quedó grabado en ella. “Los indígenas no conciben que las acciones del hombre tenga tensiones con la naturaleza, la conciben también como parte de ella, lo que necesitan es que estas acciones sean respetuosas, que aprendan de la manera de hacer el bien, que aprendan resiliencia ecológica de la manera de hacer desde la naturaleza, no solamente es posible, sino que es absolutamente indispensable que den ese paso naturalmente porque los seres humanos están tocando todos los hábitat, pero esa manera de tocarlos debe y puede que sea más respetuosa, con menores impactos por medio de las tecnologías y la ciencia. Los gobiernos deben poner todos los avances tecnológicos y científicos al servicio de esta convivencia con el planeta y todas las formas de vida”.—Joaquín Chan Caamal