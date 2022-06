Variadas charlas se ofrecerán en el Foro IMEF 2022

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) reanuda este año su foro de análisis de primer nivel en Mérida con temas de actualidad sobre el futuro económico de México y el panorama financiero, político y de energías renovables en lo global, nacional y local.

El Foro IMEF 2022 será el jueves 30 próximo, a partir de las 8:30 de la mañana, en el Fiesta Americana de la avenida Colón y Cupules, donde 16 expertos financieros, ecónomistas, analistas políticos y ambientalistas de primer nivel expondrán sus conocimientos, investigaciones y el panorama que le espera al mundo y Latinoamérica con los cambios políticos de izquierda, política monetaria y económica.

El presidente del comité organizador del Foro IMEF 2022, Álvaro Garza R. de la Gala, informó que hasta ayer 100 personas ya se habían inscrito para asistir al evento y todo se perfila para que esta edición rompa récord de asistencia en la vuelta a la presencialidad.

En promedio, los foros IMEF atraen a 250 asistentes, pero este año la expectativa que ha generado los temas, la calidad de los conferenciantes y panelistas y la situación financiera despiertan interés por conocer la visión de los expertos.

“El IMEF realiza cada año su foro económico más importante del sureste. Venimos de una pandemia y de haber realizado un foro virtual, pero hoy quisimos diseñar un gran foro”, destacó en entrevista. “Traemos ponentes de talla nacional, internacional y local que hablarán de los factores que enfrenta México, el mundo y Yucatán. Queríamos preparar un evento de alto nivel, con plática de fondo sobre economía, finanzas, política y energía”.

Al evento irán conferenciantes de la talla del doctor Manuel Sánchez González, ex sub gobernador del Banco de México; doctora Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

También el maestro Daniel Rosado Méndez, experto en política internacional y parte del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales; doctora Ana María Aguilar, senior economist del Bank of International Settlements (BIS); el maestro Alejandro Martín Hernández Bringas, presidente nacional del IMEF; ingeniera Adriana Berrocal González, expresidenta nacional del IMEF; maestra Delia Paredes Mier, miembro del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.

También participarán el maestro Israel Hurtado Acosta, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, maestra Casiopea Ramírez Melgar, gerente de Partner Fresh Energy Consulting.

Para hablar del panorama local fueron invitados el secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo; el alcalde Renán Barrera Concha; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Iván Rodríguez Gasque; la presidenta de Coparmex Mérida, Beatriz Gómory Correa; el presidente local de Canacintra, Jorge Charruf Cáceres; y del tema de las energías renovables expondrá el maestro Raúl Asís Monforte González, presidente de la Asociación de Energías Renovables y de la CMIC Yucatán.

El foro cerrará con broche de oro con la conferencia que dará el periodista yucateco Carlos Loret de Mola, cuyas investigaciones del noticiero Latinus que dirige le ha ocasionado un “pique” con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Carlos Loret es el periodista más conocido de México y a nivel internacional”, señaló el contador Álvaro Garza. “Será interesante escuchar su punto de vista también, si diario escuchamos al presidente en su mañanera, hay que escuchar todas las voces. Como periodista investigador queremos saber cómo ve desde el ámbito nacional la política porque las elecciones de 2024 están a la vuelta”.

Álvaro Garza promete que la edición 2022 será un buen foro, es importante escuchar otros puntos de vista, siempre es bueno reflexionar global, nacional y localmente para que las personas puedan tomar las mejores decisiones.

A su decir, aunque es un foro nacional e internacional, no podrían dejar de tener información sobre lo que se vive en Mérida y es importante aterrizar las ideas para que los yucatecos sepan lo que pasa en su entorno. Por ejemplo, el licenciado Ernesto Herrera hablará sobre la perspectiva económica y futuro de Yucatán; Renán Barrera dará su visión del municipio y hacia dónde va la política municipal en economía.

Iván Rodríguez dará su visión empresarial de las cámaras; Beatriz Gómory sobre la participación de la mujer empresaria emprendedora y cómo participa en esta economía global.

Charruf Cáceres hablará sobre el tema de energía, un tema que la Canacintra lleva años buscando soluciones.

“La economía mexicana empezó su reactivación al 100% en el último trimestre de 2021 y de allí para adelante han sucedido una serie de cosas”, indicó.

“Si me hubieran preguntado en ese tiempo si en junio de 2022 podría venir una recesión económica, hubiese dicho contundente que no. Estábamos listos para reabrir y pensábamos que iba a ser muy buena recuperación para los negocios, pero vino el conflicto de Rusia y Ucrania y se empezó a complicar las cosas; en la parte política vinieron las votaciones en los estados mexicanos, en Francia, en Colombia donde este domingo ganó el favorito de López Obrador”.

“La realidad es que el mundo se está moviendo y sí están implicados la parte política y económica en el futuro del mundo”, reiteró.

“Sí estamos viendo que el mundo se está preparando para una recesión económica, no solo lo decimos nosotros, lo dicen los bancos centrales que suben las tasas de interés, era lógico porque cuando empezó la pandemia del Covid-19, todos los gobiernos empezaron a tirar dinero, Estados Unidos autorizó más de 1.9 billones de dólares, Europa más de 750 billones de euros, México, la realidad es que no hizo lo mismo, fue el que menos dispersó dinero, no llegó ni al 1% del PIB”.

“Hubo exceso de liquidez, con esa liquidez empezaron a gastar, a comprar, y esta liquidez ahora la están retirando los bancos para que no sigan subiendo los precios. Eso es lo que está pasando. ¿Cómo lo vamos a manejar? Precisamente estas respuestas las tendremos en el foro con los expertos”.

“Es un foro completo, se abordarán todos los temas importantes para ilustrar a la ciudadanía”, señaló el presidente del comité organizador. “Hoy es de interés lo que sucede en estos ámbitos, nadie puede decir ‘no me compete’, desde el puesto de vendedor ambulante o del tianguista no puede decir que no le afecta. Sí le afecta lo que está pasando porque la inflación es alta, las rentas son más caras y hay que modificar las estructuras de los negocios”.