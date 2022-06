Alerta por la venta de lotes de inversión en Yucatán

El hecho de que Mérida está de moda y el constante pregón de que es una de las ciudades más seguras del país son parte de los factores que han contribuido a la detonación del mercado inmobiliario, como los llamados lotes de inversión, que representan un problema para el desarrollo urbano, pues la distribución que tienen establece un bloqueo a la expansión ordenada de la ciudad.

Así lo consideró el arquitecto Jorge Bolio Osés, quien fungió como investigador de urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Uady, y ayer ofreció la conferencia “Lotes de inversión” en la Universidad Modelo, en el marco del tercer aniversario de la revista MetrópoliMid.

Durante la conferencia explicó que, en el contexto urbano de Mérida, en la última década apareció en el mercado inmobiliario un segmento muy peculiar que es el de la venta de lotes en breña (promovidos como lotes de inversión); es decir, lotes que no solo están distantes, sino desprovistos de todo servicio y, por tanto, la oferta que hacen de plusvalías altas y rápidas no siempre es cierta.

Jorge Bolio Osés apuntó que este mercado de los llamados "lotes de inversión" comenzó a detonar hace más de cinco o seis años y no se ve que esos conjuntos estén desarrollando obras de urbanización, por lo cual se teme que habrá mucho descontento por parte de quienes los adquirieron, debido a que hay un claro incumplimiento de contrato.

El arquitecto aclaró que, aunque no pudo hallar un modelo de contrato para analizar a fondo, sabe que ahora en los contratos se establecen plazos de consolidación que van de 10 y hasta 15 años.

¿Son legales los lotes de inversión en Yucatán?

Lo anterior significa que ya no es una opción de asentamiento inmediato, de seguro retiro, de habitar la selva o comunidades ecocéntricas y cosas por el estilo, ya no resultan tan ciertas.

Asimismo, Jorge Bolio Osés enfatizó que todo esto se está dando no de manera ilícita, porque hay un boquete en el marco legal que está aprovechando este mercado.

Por ello, destacó, hay que poner el grito de alerta, “ahí los medios tienen una gran tarea, una fuerte contribución que hacer, orientar al potencial adquirente a que indague mejor, a que no muerda el anzuelo con solo abrir una página de internet o solamente ver un render precioso, que es eso, solo un diseño digital y nada más”.

El ponente indicó que la afectación de esta descontrolada venta de lotes encareció el precio del suelo, “en general todo el suelo en la zona metropolitana de Mérida se ha encarecido notablemente, ya no tienen acceso al suelo las clases populares y más desfavorecidas”.

Pero una de las cosas más relevantes es que con esto se está bloqueando la expansión ordenada de la ciudad.

Falta de servicios, el mayor problema

Según afirmó, no habrá manera de ordenar todo ese espacio periurbano que ya se está vendiendo y tiene una traza agraria, donde difícilmente pueda caber un diseño urbano incluso de vialidades.

“Vamos a encontrarnos con callejones, retorcimientos o lo que le llamamos ‘chop calles’ por todos lados y hará muy difícil proveerlos de servicios, ya que es muy difícil que estas gentes se unifiquen para la obtención de redes eléctricas, abastecimiento de agua potable, transporte urbano, recolección de basura y otros servicios”.

Respecto a si este panorama con los lotes de inversión se ha vivido antes en otras ciudades del país o se está viviendo, Jorge Bolio Osés compartió que habló con varios colegas en otros estados que tienen fuerte presencia nacional y les sorprendió lo que les comentó.

Él consideró que la mayor parte de las ciudades del país está sumida en una vorágine de violencia y no son tan atractivas, pero en otras ciudades que no pasan por esta atmósfera tan difícil no se está dando esta modalidad inmobiliaria.