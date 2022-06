Crisis en el Isstey: Líderes sindicales se reúnen con los diputados locales

Organizaciones de trabajadores activos y jubilados o pensionados del Isstey señalaron ante diputados que una de las principales causas del quebranto de esa institución fue que el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco no pagó 2,259 millones de pesos de cuotas de los burócratas, y sugirieron crear un órgano fiscalizador autónomo que vigile el funcionamiento del instituto para que esto no se repita.

En el Congreso del Estado se realizó la segunda reunión de la comisión especial para la atención de la situación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) con sindicatos y agrupaciones de sus trabajadores activos jubilados y pensionados.

Ahí se planteó también eliminar la única tienda que queda de este instituto, porque “tiene fama de que todo es caro”.

La primera reunión se realizó la semana pasada y ayer asistieron los dirigentes de los sindicatos de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay), el Estatal de Trabajadores de la Educación de Yucatán (Setey) y el de Trabajadores del Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, así como dirigentes del Movimiento Hormiga Saay (Mosaay).

Sandra Can Uc, del sindicato del Cobay, planteó que entre los principales problemas destaca que con 40 años de que empezaron a funcionar esas escuelas en Yucatán, apenas llevan 18 de ser parte del Isstey, muchos trabajadores son mayores, incluso de más de 50 años, pero por no tener el mínimo de cuotas no los jubilan o pensionan en esa institución, e insistió en que aún no hay un castigo para los responsables del quebranto financiero.

Emi Sosa Novelo, del Mosaay, señaló la eliminación de organismos internos del Isstey, como tiendas y guarderías, sin quitar prestaciones de los trabajadores, que se contrate con externos y crear un órgano fiscalizador integrado por trabajadores en activo y jubilados que revisen en tiempo real el manejo de las finanzas.

En su opinión, una de las principales causas del quebranto financiero del Isstey son los 2,259 millones de cuotas de los trabajadores que la entonces gobernadora Ivonne Ortega no pagó a esta institución.

Carlos Angulo Flores, secretario general del Setey, propuso incrementos en porcentajes para recapitalizar al Isstey, que se cuente con mejores servicios de salud o se contraten proveedores y se retome los préstamos de corto plazo y especial, entre otros para los trabajadores.

Jervis García Vázquez, líder del sindicato de Burócratas, expuso la preocupación que se ha generado entre los trabajadores por la desinformación que circula en diversas redes y sobre la situación que atraviesa el instituto y la manipulación de esa situación, por lo cual era necesario conformar una comisión especial y analizar, escuchar e informar mediante las reuniones de trabajo en torno al tema.

Para concluir la reunión, Crescencio Gutiérrez González, diputado de Nueva Alianza y presidente de esta comisión especial, pidió a la secretaría general una síntesis de los planteamientos que hicieron las ocho agrupaciones, así como de los documentos que se hayan enviado desde la Oficialía de Partes y del micrositio para distribuirlos el viernes y empiecen a analizarlo.