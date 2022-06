Ie-Tram en Yucatán: Costos, rutas, unidades y beneficios del transporte eléctrico en Mérida

El plan de transporte público sustentable para Mérida ya está en marcha. La primera etapa implementada es el sistema de Va y Ven en el Anillo Periférico, la segunda etapa será la implementación de autobuses eléctricos llamados Ie-Tram que conectarán a Mérida con Kanasín y Umán.

Según información presentada por el gobernador Mauricio Vila Dosal junto con el director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Rafael Hernández Kotasek, y del tesorero estatal Roberto Suárez Coldwell a Directivos de Grupo Megamedia, el proyecto de la implementación de los autobuses eléctricos Ie-Tram tendría una serie de etapas para su implementación.

A finales de año empezaría el levantamiento de rieles de la antigua vía de ferrocarril que está abandonada en Mérida y las obras de infraestructura para la nueva ruta eléctrica del transporte público.

Solicitud de crédito para el Ie-Tram

En la presentación que realizaron el gobernador y el director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial a directivos de Grupo Megamedia, se informó que si el Congreso del Estado aprueba la solicitud para la contratación de un crédito de $1,735 millones, el gobierno del Estado licitará la contratación de este financiamiento entre los bancos comerciales y Banobras.

Este proceso llevaría dos meses y también se licitarían las obras de infraestructura que realizarían para la creación de la ruta del Ie Tram, concurso público que llevaría 45 días.

¿Cuándo comenzaría la construcción del Ie-Tram?

Vila Dosal precisó que esta licitación de la contratación del crédito sería el primero que realice directamente el gobierno del Estado, los otros los realizaron dependencias estatales. Si todo sale conforme a lo programado en las licitaciones, para noviembre o diciembre de 2022 arrancarían los trabajos de la nueva ruta y deben terminar a fines de diciembre de 2023 para que inicie operaciones junto con el Tren Maya.

Vila Dosal informó que todavía no hay un acuerdo entre el gobierno de Yucatán y el gobierno federal sobre el destino que tendrán las rieles de ferrocarril que están en las líneas de derecho de vía. Será hasta que firmen el convenio de cesión de los espacios federales del antiguo ferrocarril cuando se defina quién es el posesionario de las rieles de acero, las cuales tienen buena cotización en el mercado por es un metal preciado.

¿Qué autobuses funcionarán en el Ie-Tram?

A la par con la licitación del crédito y las obras, la empresa o empresas que participen en la compra de los autobuses eléctricos (de la marca Irizar, fabricado en Zaragoza, España) tendrán que solicitar la compra de estas unidades eléctricas al mismo tiempo porque mínimo la fabricante tarda 14 meses para la entrega.

“Ahorita estamos pasando de un sistema de transporte en el que el dueño de la unidad cobra el boletaje, a un sistema donde el gobierno recauda el dinero del transporte y paga por kilometraje recorrido”, señaló el gobernador. “Por ello hay rutas buenas y rutas malas, por ello se ven las carreritas para ganar pasaje, se meten a otras rutas los choferes, no dan parada a los estudiantes y personas con discapacidad, no respetan las tarifas, no cubren su horario, etcétera, etcétera. El cambio que estamos haciendo con la ruta Periférico va a acabar todos esos vicios. Ya no importará a los choferes si va lleno o vacío el autobús, ahora procurará llegar hasta la última cuadra de su ruta porque los kilómetros son dinero. Además, los vamos a monitorear para ver si cumplen los horarios que les establecemos y llegan a toda su ruta”.

Esquema de pago por Kilómetro para las unidades

Vila Dosal anticipó que este esquema de pago por kilómetro tendrá incentivos para quienes incorporen autobuses amigables con el medio ambiente como los del Va y Ven y el Ie-Tram en las demás rutas y darán un crédito que cubra el 10% de la unidad nueva.

Este nuevo sistema de transporte sustentable que se busca implementar, elimina las concesiones porque este tipo de títulos mata el servicio debido a que los empresarios no se interesan en mejorar sus unidades porque tienen seguro la operación aún con camiones viejos.

“Una de las ventajas del pago por kilómetro es que el gobierno dirá el horario y la frecuencia que necesita cubrir, no nos sirve que cubran muchos kilómetros en horarios de poca gente”, detalló Hernández Kotasek.

“Necesitamos que cubran muchos kilómetros de 6 a 9 de la mañana, a partir de las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. El servicio no se para, pero en esos horarios picos es donde necesitamos que recorran más kilómetros. Además, si no respeta las horas de salida que es a las 4:55 de la mañana o máximo a las 5, si no cumplen las condiciones se le penalizará”.

¿Cómo se recargarán los autobuses eléctricos?

En la infraestructura nueva que construirán para la ruta Ie-Tram se prevé la construcción de 7 a 9 alimentadores eléctricos para la recarga de los autobuses durante su trayecto. Además se resguardarán en un encierro en un espacio de La Plancha. La idea, planteó el gobernador, es que todo el consumo eléctrico de esta línea de autobuses sea mediante energía renovable para que sea toda una huella limpia. No se ha aterrizado aún este tema, pero quizá utilicen paneles solares para la generación de electricidad limpia.

“Hay muchas necesidades en el transporte público, Kanasín trae más gente a Mérida, Umán también trae mucha gente que trabaja en comercios del norte”, señaló el mandatario. “Estas rutas Kanasín-Centro, Umán-Centro y Centro-Facultad de Ingeniería de la Uady es un aforo estimado de 500 mil pasajeros a la semana, representa el 20% del aforo total del transporte público de Mérida, son rutas muy transitadas y por ello es necesaria esta ruta del Ie-Tram”.}

¿Dónde se construirán las vías del Ie-Tram?

“Queremos aprovechar las vías del tren que son espacios abandonados, los estaríamos adecuando, pavimentando y construyendo paraderos”, reiteró. “El Ie Tram tiene el 80% de las rutas existentes que estaría utilizando, hay vías del tren que no utilizaremos porque tienen árboles grandes y preciosos, hay otras vías que pueden ser más rápidas. Para que tengan una idea, el Ie-Tram beneficiará a habitantes de 137 colonias de Mérida, Kanasín y Umán, estamos hablando de 137 mil personas que de manera directa usan estas vías y de otras 200 mil en forma indirecta. Conectará en forma directa a más de 21 mil trabajadores que laboran en más de 3 mil unidades económicas en su trayecto. La gran mayoría de la gente que vive en Kanasín y Umán no cuentan con vehículo para su movilidad. El Ie-Tram sería la primera ruta eléctrica en el sureste, solo tienen este sistema Jalisco, Puebla y Ciudad de México”.

Los autobuses, que cuestan alrededor de $12 millones cada uno, usan tecnología de punta, se recargan toda la noche, pero en cada parada realizan una recarga rápida por medio de “pantógrafos”, por lo que pueden circular más tiempo ya que no depende solo de la carga de la noche. Tiene capacidad para 105 personas, se puede usar con un solo vagón o dos vagones, se le

puede adaptar el rack para el traslado de bicicletas, tienen control de velocidad de manera automática y aunque el chofer acelere no puede avanzar más rápido de lo programado.

¿Cuántas unidades estarán en funcionamiento?

El Ie-Tram es un autobús silencioso, al grado que en Europa se le adapta un poco de ruido para advertir su cercanía, y su uso equivale a más de 170 mil árboles plantados que reducen el CO2 en 10 años.

El gobierno de Yucatán pretende tener una flota inicial de 25 a 30 unidades, las cuales empezarían a operar en el último trimestre de 2023, a la par con el Tren Maya.

¿Cuáles serán las rutas del Ie-Tram?

Vila Dosal informó que originalmente el Ie-Tram tenía tres rutas: Kanasín-Centro, Umán-Centro y Centro-Facultad de Ingeniería de la Uady. Sin embargo, como la estación del Tren Maya salió de La Plancha, planteó al presidente López Obrador la nueva ruta de autobús eléctrico y le gustó el proyecto, pidió que se construya un ramal que conecte con la estación de Teya del Tren Maya y a cambio apoyó la creación de la nueva ruta de autobuses eléctricos. Lo mismo ocurrió con Umán, en esta ciudad también habrá una estación del Tren Maya y por ello se extendió el servicio a ese municipio. Ahora, el trazo es Kanasín-Centro, Teya-Centro, Centro-Fiuady y Centro-Umán.

Todo este trayecto es de poco más de 100 kilómetros, donde el gobierno estatal construirá carriles nuevos donde haga falta, estaciones eléctricas en 7 o 9 paraderos, banquetas nuevas, rampas para personas con sillas de rueda, paraderos cada 500 metros en promedio, y todo lo que requiera para la accesibilidad de los usuarios.

Beneficios del Ie-Tram

Los beneficios de este sistema eléctrico a favor del medio ambiente equivale a evitar la emisión de contaminante de 2,260 vehículos motorizados, de 45,000 computadora en operación y de 2,000 casas. En conjunto se evita la emisión de más de 10,000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Los autobuses tienen garantizado su mercado porque se estima que más de 200,000 personas de los tres municipios requieren el servicio, más de 25,000 personas lo usarían diario, conectaría con 100 rutas del transporte público de Mérida y trasladaría diario a unos 14,000 pasajeros del Tren Maya.

Con este nuevo sistema Ie Tram se atacará los puntos de mayor afluencia de gente con necesidad de traslado que son las zonas de Kanasín, Xmatkuil, Umán, Caucel y Motul.

También tiene como meta desalentar el uso del automóvil particular porque, según admitió el gobernador, el mal servicio del transporte público de Mérida alentó el crecimiento del parque vehicular de la capital yucateca. Si no se mejora el servicio continuará aumentando el número de automotores en Mérida. El propósito es que al menos se detenga esta tendencia con un

servicio confortable y de calidad del transporte urbano.

“Hay algo que no se puede dejar de decir, el transporte público no está a la altura de las expectativas de la gente”, recalcó el gobernador. “Durante muchos años, los gobiernos anteriores no quisieron entrarle al tema. Siempre era parcharlo y comprar lo más barato, pero nosotros no, estamos planteando el cambio de mentalidad, queremos tener el mejor transporte de América

Latina y nos centramos en la calidad y el confort que quiere la gente. Si la ciudad tiene un mejor transporte público se animará a dejar su auto y viajar en los autobuses europeos”.

Estudios determinarán el trayecto de los autobuses del Ie-Tram

Aunque un estudio determinará el trayecto de los autobuses del Ie Tram, tentativamente hay trazos para las rutas, donde habría carriles confinados y lugares donde no sería la construcción de ciclovías.

La ruta que iría a Kanasín parte de Prolongación Paseo de Montejo, abarca las calles 21, 29 y 35, un tramo de la avenida Pérez Ponce, Circuito Colonias, sale por la avenida 69, llega al mercado y palacio de Kanasín.

De esta ruta saldría el ramal para la estación Teya del Tren Maya. La ruta de Umán pasaría por las avenidas Cupules e Itzaes y carretera a Umán y la ruta Centro a la Facultad de Ingeniería sería por calles del norte y avenidas como Prolongación Paseo de Montejo.

La bajada a La Plancha hacía el centro manejan dos posibilidades: usar la calle 58 o la 50 con lo cual trataría de conectar la ruta con los paraderos del centro.

Hoy, el derecho a la movilidad es un derecho constitucional. Ya no es si si quiere hacer un proyecto de acuerdo a la nueva pirámide de movilidad, donde primero la prioridad son los peatones, los ciclista, el transporte público y de último el automóvil privado.

Toda la infraestructura vial tiene que respetar esta pirámide. Ya no es si a unos les gusta o no tener ciclovías, es una obligación constitucional. De hecho, cuando se presenta algún proyecto y no tiene la anterior priorización lo descartan.

Centros de Transferencias de pasajeros

Otra infraestructura que construirán en este nuevo modelo de transporte son los Centros de Transferencias de pasajeros para que la gente que viene de municipios del interior del estado pueda hacer transbordos en esos lugares y no tengan la necesidad de llegar al centro de la ciudad. Quien use estos paraderos de transbordo tendrán una tarifa menor porque se trata de alentar

los transbordos desde los Centros de Transferencias.

Retos del Ie-Tram

“Nosotros los de las administraciones panistas normalmente intentamos ser muy cuidadosos con las obras. Si hago un tramo, lo empiezo y termino, y empiezo otro, pero por el tamaño de esta obra y el tiempo que tenemos, el presidente (López Obrador) pidió que finalice a fines de 2023 porque también termina el tren maya”, respondió.

“Vamos a tener que hacer tramos grandes, va a ver molestias naturales mientras se hacen las obras. El otro reto es el tiempo que se hagan las obras como se establecen por las inclemencias del tiempo, habrá momentos en que no se pueda trabajar, las empresas constructoras están financieramente muy débiles, en algunas obras tienen retraso hoy por la falta de materiales. El otro reto la parte de las unidades eléctricas, se tiene que encargar 14 meses antes para que lo entreguen a tiempo. La fabricante es muy seria y esperemos que las termine a tiempo”. - Joaquín Chan Caamal.