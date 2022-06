Policía Educativa en tu Comunidad amplía su rango para Yucatán

Para elevar la calidad de vida y mejorar los índices de seguridad en la ciudad, el Ayuntamiento, a través de la Dirección de la Policía Municipal, crea sinergias con la ciudadanía para atender y disminuir los factores que inciden en la paz y la armonía del Municipio.

En un comunicado, el director de la Unidad de Planeación y Gestión, Martín Uicab Flores, informó que en conjunto con los elementos de la Policía Municipal de Mérida y de los vecinos de diversas colonias y de dos comisarías del sur de la ciudad, trabajaron juntos para fortalecer el tejido social y realizar acciones de prevención de la violencia familiar y del delito.

A seis meses de la puesta en marcha del programa Policía Educativa en tu Comunidad, Uicab Flores precisó que trabajan en las colonias de San Antonio Xluch I y II, San Arturo Xluch, San José Tecoh, Dzununcan y San José Tzal, comunidades que ya cuentan con cien líderes y cien promotores, surgidos entre los propios vecinos, quienes con la asesoría y apoyo de la Policía Municipal de Mérida, trabajan para prevenir y combatir los factores de riesgo que propician la violencia en estos lugares.

Activismo ciudadano

Dijo que el trabajo realizado durante estos seis meses en estas colonias y comisarías ha sembrado una semilla de activismo ciudadano, en el cual las y los habitantes se acercan a sus vecinos para conocer, a través de una encuesta, los principales problemas de seguridad a los que se enfrentan, así como también, las necesidades en otros servicios, como son de salud y de servicios públicos.

“Gracias a su labor, hemos podido vincular a diversas direcciones del Ayuntamiento, como Servicios Públicos Municipales, Servilimpia, el DIF y la subdirección de Salud para apoyar con despensas, programas médicos y atención de lámparas apagadas, entre otras, con las solicitudes ciudadanas”, expresó.

Destacó que a través del programa Policía Educativa en tu comunidad, la corporación acude a las colonias con mayores índices de violencia, sensibilizando y creando lazos de confianza con la ciudadanía, donde posteriormente se implementan acciones para disminuir los factores de riesgo, mejorando así la convivencia e incrementando la cohesión social en la comunidad.

“Con este programa, los policías se han vuelto héroes ciudadanos para los vecinos de estas colonias, quienes ya no quieren que se vayan porque han generado un lazo de confianza y de trabajo con ellos”, comentó.

Explicó que Policía Educativa en tu Comunidad surgió de la idea de generar una red de trabajo, conformada por elementos de la Policía Municipal, el equipo DARE y los vecinos de las colonias que presentan algún índice de inseguridad, para en equipo mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esos lugares.

Agregó que ante la excelente respuesta que han tenido con los primeros seis meses de la puesta en marcha de este programa, Policía Educativa trabajará en colonias del poniente y del oriente, así como en comisarías del norte de Mérida donde se ha detectado, a través de encuestas, algunos problemas de seguridad.

Indicó que para lograr esto se han capacitado como promotores a 150 empleados de diferentes direcciones del Ayuntamiento de Mérida, los cuales realizarán encuestas de seguridad en diversas colonias de la ciudad, para ir detectado cuáles son las que requieren del programa Policía Educativa en tu Comunidad.

Al respecto, Víctor Efraín Govea Sánchez, promotor ciudadano de Policía Educativa en San José Tecoh, agradeció al Alcalde Renán Barrera Concha y a la Policía Municipal por mirar al sur de una manera diferente y promover, a través del trabajo en conjunto con los vecinos, una mayor calidad de vida para los habitantes de esta parte de la ciudad.

“Hace 10 años dejé la Ciudad de México para vivir en Mérida y cuando compré mi casa en el sur, muchos conocidos que tengo aquí me dijeron que era un error, que era una zona peligrosa. Pero yo nunca he sido víctima de ningún delito y me siento feliz de vivir aquí porque aquí se respira paz y tranquilidad, lo que en México no”, dijo.

Finalmente, comentó estar muy comprometido a mejorar el entorno en el que vive, razón por la cual decidió unirse como promotor para ayudar a conservar la paz de su familia y de sus vecinos.

En el primer informe de Actividades del programa la Policía Educativa en tu Comunidad, efectuado en el Centro Cultural del Sur, el funcionario municipal destacó como los principales logros la realización de 40 charlas de sensibilización, orientación y gestión, 20 actividades de prevención social, 20 marchas exploratorias de seguridad; la impartición de talleres y pláticas a 445 personas sobre la prevención a la violencia y la puesta en marcha de dos jornadas de salud,

Agregó que también se realizaron actividades recreativas como torneos de fútbol rápido, activación de zumba, caravanas navideñas y festejos por el Día del Niño y el Día de la Madre.

Asimismo, indicó que se ha trabajado con Murmurante Teatro, el cual ha dado rienda suelta a la creatividad y al lado artístico de los vecinos de estas colonias, cuyos resultados pueden apreciarse en la obra “Las Princesas o Las Principales del Sur”, en la cual mujeres de estas colonias narran su vida, los obstáculos a los que se han enfrentado y como los han vencido, buscando de esta manera, incentivar la auto superación en sus vecinos y familiares.

Sobre el trabajo que realizará Policía Educativa en los siguientes seis meses del año, comentó que continuará en otras colonias, pues los promotores ciudadanos de las colonias en las que se aplicó el programa son los que mantienen el lazo con los vecinos, así como el contacto con la policía municipal.

“El objetivo es final es tener redes ciudadanas para prevenir el delito no sólo en el sur sino en toda la ciudad”, manifestó.