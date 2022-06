Mérida. Este lunes inició la vacunación anticovid para personas de 18 a 39 años

MÉRIDA, Yucatán.— Con una asistencia de casi 1,500 personas hasta cerca del mediodía en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, este lunes inició la aplicación de cuarta dosis (Segundo refuerzo) de la vacunación anti Covid-19 para población de entre 18 y 39 años de edad avecindada en Mérida.

Durante esta semana tanto éste módulo de vacunación como el habilitado en la unidad deportiva Villa Palmira, en un horario de ocho de la mañana a seis de la tarde, estarán aplicando a este segmento de la población residente en la capital yucateca, la dosis de refuerzo del biológico AstraZeneca. Este lunes tocó el turno a los nacidos en los meses de enero y febrero y mañana martes se aplicará a quienes nacieron en marzo y abril.

Como ha venido sucediendo en las últimas semanas, los aforos a los módulos no son tan grandes, el proceso se hace más rápido y sólo se está solicitando a las personas su identificación oficial y que la aplicación del primer refuerzo fuera hace más de cuatro meses.

En el caso concreto del módulo del Siglo XXI, a diferencia de la semana pasada en que éste fue habilitado en el salón Chichen Itzá del recinto, ahora todo el mobiliario se trasladó al salón Uxmal, accediendo por la puerta oriente y ubicándose la salida por la puerta sur.

A decir de quienes llegan por la vacuna de refuerzo, es el repunte de casos covid que se ha estado registrando en el último mes lo que les mueve a extremar precauciones y completar su esquema, señala Mercedes Bello Arteaga, quien explicó que en su centro laboral hay muchas personas y las medidas de seguridad están muy relajadas, de modo que para evitar un contagio decidió pasar primero a vacunarse antes de entrar a laborar.

“Dicen que el Covid está regresando, que se están dando cada vez más contagios que si bien no matan si causan daños a la salud, no me quiero arriesgar” comenta un presuroso chofer de taxi de nombre Iván Poot que aprovechó que andaba cerca del lugar para tomar su refuerzo.