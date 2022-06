Festeja la Policía de Mérida su 19o. aniversario

Durante la celebración del décimo noveno aniversario de la Policía Municipal de Mérida, el alcalde Renán Barrera Concha reconoció el profesionalismo, la dedicación, el compromiso y el trabajo que realiza cada día la corporación para mantener a la capital yucateca como un referente nacional e internacional en materia de seguridad pública.

De acuerdo con un comunicado, en un mensaje emitido en formato virtual, Barrera Concha manifestó que somos una ciudad que goza de seguridad, misma que se vive en todo Yucatán, gracias al compromiso y dedicación de las corporaciones policiales.

“Como alcalde me siento orgulloso de contar con una Policía Municipal profesional que, además, es referente de una ciudad conocida por su paz social, su tranquilidad, su armonía y su respeto a las personas y, sobre todo, por su sana convivencia”, expresó.

Asimismo, refrendó su compromiso de mantenerse cercano a la corporación municipal para su buen funcionamiento, al tiempo que dio su palabra de continuar trabajando para que los elementos policíacos tengan mejores oportunidades de desarrollo profesionales y personales.

“Vamos a continuar trabajando para que cada vez tengan mejores condiciones laborales, para que haya mejores prestaciones y más oportunidades, tenemos que cuidar a los que nos cuidan y en ese sentido cuentan con mi compromiso de que sigamos trabajando en equipo”, aseveró.

En su mensaje, el presidente municipal también agradeció a los policías por la labor que han realizado en estos 19 años por la ciudad, así como los invitó a seguir trabajando por toda la ciudadanía que visita el Centro Histórico.

“Quiero felicitar a todos los elementos que cumplen entre 10 y 15 años de servir a nuestra ciudad, también es un orgullo contar con gente que a lo largo de muchos años ha sido leal a la institución y, por supuesto, es un orgullo llevar el uniforme de la Policía Municipal de Mérida en una ciudad en la cual sabemos que se aprecia el trabajo de todos ustedes”, señaló.

En representación de sus compañeros, Erika Rejón Sánchez, oficial de policía tercero y con 10 años de servicio en la corporación, manifestó su orgullo de formar parte de la Policía Municipal, ya que le ha permitido un desarrollo profesional, que le ha brindado todas las facilidades para concluir su licenciatura en Derecho.

“Puedo decir firmemente que adoro ser policía, no dejaría esta labor porque me siento orgullosa de formar parte de la corporación, este es mi segundo hogar, con el cual he podido sacar adelante a mi familia”, pronunció.

Compañeros, continuó, la Policía Municipal de Mérida ofrece magníficas oportunidades de desarrollo y superación, aprovechémoslas y esforcémonos para salir adelante y estar mejor preparados con el fin de brindar al ciudadano un servicio cada día mejor con calidad y excelencia.

Después exhortó a sus compañeros a continuar trabajando con ahínco, esmero y ética, resaltando los valores que hacen a un buen policía; comprometidos con la corporación, con la ciudadanía y con ellos mismos.

En su intervención, Mario Arturo Romero Escalante, director de la Policía Municipal, indicó que para consolidar a Mérida como una sociedad armónica y con paz ciudadana, la corporación municipal continúa su renovación integral.

Esto, más allá de la reorientación de los procesos internos o marcos jurídicos, impulsa la profesionalización de los elementos, con cursos de capacitación constante para que trabajen en estricto apego a la legalidad y a los derechos humanos.

Luego mencionó que la Policía Municipal es un cuerpo policial con principios humanistas, por tal motivo, trabaja de la mano con la sociedad para prevenir el delito, tarea que atañe a todos, porque las corporaciones policiales son parte de la sociedad y la seguridad pública.

Al aniversario de la corporación municipal asistieron Alejandro Ruz Castro, secretario municipal; Celia Rivas Rodríguez, regidora presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito; y Francisco Reyes Márquez, representante del comisario Domingo Tito Bahena Salgado, coordinador de la Guardia Nacional en Yucatán.

También Rafael Chaires Cuevas, en representación de Luis Felipe Saidén Ojeda, secretario de Seguridad Pública del Estado; Benjamín Millet Molina, secretario técnico del Programa de Guardaparques, y Beatriz Gómory Correa, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Centro Empresarial de Mérida (Coparmex) en representación del Consejo Coordinador Empresarial.

También estuvieron María Gabriela Baqueiro Valencia, Gabriel Barragán Casares y Fernando Alcocer Ávila, regidores integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito; y Claudia González Góngora, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) delegación Yucatán.

Asimismo, Armando Chapur Achach, secretario del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Mérida; Abelardo Casares, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) delegación Yucatán, y Francisco Mendoza Aguilar, visitador general y representante de la Codhey.