Joven yucateco realizará estancia en un colegio europeo

Gerardo Viana Torre, alumno del quinto semestre de Medicina de la Universidad Anáhuac Mayab, fue seleccionado para hacer una estancia en la División de Estudios en Ciencias Humanas de la Universidad Europea de Roma, en Italia.

El joven trabajará en una investigación sobre la relación entre el funcionamiento del cerebro y los síntomas de adicción a las redes sociales. La investigación es coordinada por el doctor Claudio Imperatori, uno de los participantes en el Brain Awareness Week 2022 que se llevó al cabo el mes pasado en la Anáhuac Mayab.

“Estoy bastante emocionado porque es una experiencia particular, visitar un laboratorio a nivel internacional y conocer la manera como trabajan allí”, señala Gerardo en entrevista con el Diario, acompañado del doctor Eric Murillo, profesor investigador de la Escuela de Medicina de la Anáhuac Mayab.

Aunque solo estará una semana, sus expectativas son altas. En primera, espera aprender mucho de cómo trabajan los experimentos en ese laboratorio y compararlo con lo que se hace en su universidad.

“Espero asimilar toda esa experiencia y conocimiento, y compartirlos para mejorar las dinámicas que ya realizamos”.

Gerardo señala que hacer investigación es importante porque permite profundizar en conocimientos que ya existen y hacer nuevos hallazgos, además de fascinarse con el comportamiento del cuerpo humano.

“En particular me fascina el funcionamiento del sistema nervioso, el sistema nervioso central, el cerebro, la mente humana… creo que todavía hay mucho qué descubrir en esa área. Me gustaría aportar nuevas luces a toda esta área de la ciencia y aplicar estos conocimientos en mi formación como médico”.

Por su parte, el doctor Murillo señala que la estancia que Gerardo realizará en la universidad italiana está orientada para que tenga una formación más integral en cuanto a investigación.

“Lo ideal es darles a los estudiantes los mayores elementos objetivos para que tengan bases para tomar una decisión. La estancia tiene ese objetivo, además de proporcionarle experiencia".

El doctor Murillo considera que como parte del proceso formativo es necesario salir, compararse con estándares internacionales, conocer lo que se hace en otros laboratorios, poner en práctica lo poco o mucho que uno lleva aprendido tanto en su carrera como en la parte experimental, y tener la oportunidad de interactuar con otras personas en otro ambiente cultural en un plano académico.

“No tenía caso que mande a Gerardo a un laboratorio donde hacemos lo mismo, porque no sería enriquecedor (…) El laboratorio de Claudio hace neurociencias, pero él utiliza, por ejemplo, humanos. El diseño es distinto, pero tiene mucho más sentido”, dice el doctor Murillo.

Por otro lado, señala que en el país a la ciencia no se le da el valor que merece.

“Es triste porque, de manera irónica, en los últimos dos o tres años nos la pasamos encerrados y toda la solución, tanto de diagnóstico como de tratamiento en la enfermedad del coronavirus, se derivó de la investigación, no hay más (…)”.

“Esta gran lección que vivimos todos en el planeta, nos debería haber enseñado que la investigación es importante, pero aquí parece que la gente no quiere entender. Hay otros intereses, pero la ciencia no lo es”.

En el caso de Yucatán, indica que todo el sureste es una región muy atrasada en muchas cosas, incluyendo la ciencia.

“Pero es un reto; es decir, no hay las cosas porque hay que hacerlas, el problema es que uno no tiene en un cajón el dinero (…) Por lo pronto, lo que hay que hacer, aun con las limitaciones, es crear las condiciones para que los estudiantes sean favorecidos”.