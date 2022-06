Amparos en Yucatán contra médicos cubanos

Unos 20 ciudadanos, en representación de un total de 60, se dieron cita a las puertas del edificio del Poder Judicial de la Federación, con el fin de manifestar su desacuerdo por la otorgación de plazas de trabajo a médicos cubanos, por lo que interpusieron sendos amparos para evitar que este hecho se concrete.

Ayer a las 13 horas se reunió el grupo de ciudadanos en los juzgados federales llevando consigo un total de 60 amparos que momentos después presentaron ante las autoridades, con el fin de que no se permita a los médicos cubanos ocupar las plazas de trabajo que el gobierno del Presidente de la República les quiere otorgar.

Rossana Villares Moreno, en representación de sus compañeros, dijo que cada uno interpuso el amparo de manera individual, pues como mexicanos tienen derecho a hacerlo para que no se cometa el atropello de dar trabajo a los médicos cubanos, cuando hay médicos mexicanos que no tienen empleo.

Expresa que el gobierno es “oscuridad de su casa, y farol de la calle”, pues en lugar de preocuparse por el bienestar de sus gobernados ofreció las plazas a extranjeros.

Resalta que hay muchos médicos mexicanos que no tienen trabajo, y a quienes se debería emplear primero, antes de darle trabajo a otros de fuera.

“Dicen que es porque no quieren ir a los lugares que los están mandando, y tienen razón, porque en esos sitios, en la sierra de Oaxaca y Chiapas, no se cuenta con la infraestructura, ni las herramientas necesarias para realizar su labor, no hay un pequeño quirófano para atender una urgencia, entonces para qué quieren médicos especialistas ahí”, se pregunta.