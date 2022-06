Constancia de Situación Fiscal en Mérida: ofrece Prodecon ayuda para nuevo trámite del SAT

Ante la urgencia que tiene la clase trabajadora de Yucatán por obtener su Constancia de Situación Fiscal, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ofrece sus servicios gratuitos para la obtención de este documento que demanda el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El delegado de Prodecon en Yucatán, maestro Israel García Escutia, reconoció que hay una sobredemanda de atención en las oficinas del SAT de Mérida, el sistema de citas por internet también está saturado, por lo que no hay disponibles de momento y quienes lo gestionan van a una fila de espera virtual.

Para atender esta sobredemanda de Constancias de Situación Fiscal, la administración local del SAT trabajará en forma adicional los sábados durante junio para atender la solicitudes.

Igual dijo que los trabajadores activos, jubilados o pensionados que tengan registrada su firma electrónica y tengan su contraseña de contribuyente podrán descargar rápido la Constancia de Situación Fiscal.

Los que no tienen ni firma electrónica ni contraseña sí deben presentarse en forma física al SAT para que le generen la firma electrónica y le den su contraseña.

También las empresas tienen facilidades. Aquellas que tengan más de 400 trabajadores pueden solicitar apoyo al SAT en el correo electrónico cifmasivo@sat.gob.mx por medio de su representante legal.

Las empresas que pidan este apoyo deben mandar los datos fiscales de la empresa y el SAT asignará un horario específico para que de forma personal se entregue la Constancia de Situación Fiscal a los trabajadores, previa identificación.

Si la empresa tienen más de 1,000 trabajadores también puede solicitar el mismo apoyo al correo electrónico antes señalado y personal del SAT llevará al centro de trabajo las Constancias de Situación Fiscal y las entregará en forma masiva.

El maestro García Escutia precisó que toda aquella persona que reciba un pago de empresa o dependencia debe entregar su Constancia de Situación Fiscal; es decir, trabajadores activos, pensionados y jubilados.

En Yucatán hay más de 400,000 trabajadores activos formales en este año, según datos del Inegi.

“Las empresas de más de 400 o 1,000 trabajadores pueden tener masivamente este documento si lo solicitan al correo electrónico cifmasivo@sat.gob.mx. Quien debe solicitar esta atención especial es el representante legal de la empresa, ya sea interno o externo”.

García Escutia explicó que esta obligación de entregar la Constancia de Situación Fis cal surge con motivo de la implementación de la nueva versión de la emisión del Comprobante Fiscal Digital Impreso (CFDI) de la nómina, popularmente llamado talón de nómina.

Con la inclusión de la versión digital en la nómina de pago, hoy es requisito insalvable incluir el código postal del contribuyente cuando se emita este comprobante digital.

En una compra o pago de un servicio, comúnmente se pide la factura y te piden el Registro Federal de Causante (RFC) que antes era un cuadrito donde venía esa clave alfanumérica. Con ello, el establecimiento expedía la factura que ampara el pago. Sin embargo, ahora que incluyen la tecnología digital en estas facturas y nómina aumentaron los requisito o elementos que debe tener el comprobante fiscal.

A partir del 1 de julio próximo se incluirá en este comprobante fiscal el código postal del domicilio del causante para que la autoridad fiscal tenga conocimiento de dónde está el contribuyente y el que emite el comprobante fiscal.

Anteriormente, cuando el patrón te da de alta ponía el domicilio de la empresa y pagaba y retenía los impuestos y descuentos de préstamos. Toda la información de cada contribuyente está en la página de SAT, pero debe tener una firma electrónica. Aquí se complica la situación del contribuyente porque si no tiene la contraseña o firma electrónica del SAT no puede acceder ni descargarla.

Quien tenga la firma electrónica y contraseña registrada ante el SAT no necesita ir personalmente al SAT para que le entreguen la constancia fiscal, simplemente se mete a la página del SAT, ingresa el RFC y la firma electrónica y descargar e imprime la Constancia de Situación Fiscal.

“El problema lo tienen los que no han tramitado nunca su firma electrónica. Cuando es la primera vez, forzosamente tienen que ir al SAT para que le den de alta y se le genere una contraseña”, explicó. “El problema de hoy es que no hay citas disponibles por internet, hay que agendar una cita, pero no hay citas”.