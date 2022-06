Constancia fiscal 2022: cómo afecta a los empleados yucatecos

A estas alturas seguramente ya fuiste notificado en tu empresa que tienes hasta el 30 de junio para tramitar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) y así cumplir con sus obligaciones ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal?

La CSF es un documento que contiene toda la información fiscal de los contribuyentes; es decir, allí se encuentra el nombre, el RFC, la CURP, el régimen fiscal en el que se encuentra inscrita la persona y el domicilio fiscal.

Todas las empresas están obligadas por ley a mantener actualizados los datos de sus trabajadores. ¿Por qué es obligatorio y por qué todos los trabajadores deben tramitarlo?

Miguel Mis Canul, gerente de Contabilidad de Grupo Megamedia, señala que en enero pasado entraron en vigor modificaciones que tienen que ver con la versión del comprobante fiscal digital por internet (CFDI).

Actualmente para el llenado de recibos para el pago de sueldos y salarios se está utilizando la versión 3.3, pero a partir de julio será con la versión 4.0.

“El hecho de cambiar de versión del CFDI es lo que hace que se actualice la información. En la versión 3.3, por ejemplo, no era obligación validar el nombre o la razón social del contribuyente; pero esta versión 4.0 ya lo está exigiendo”.

En la versión anterior tampoco se pedía validar el domicilio fiscal o código fiscal del contribuyente, algo que sí está pidiendo en la 4.0.

El experto señala que si el código postal no está bien, el SAT no podrá timbrar los comprobantes fiscales digitales, debido a que no coincide con el que tiene en su base de datos.

“Las únicas formas que tienen los patrones de saber que la información de sus trabajadores que tienen en su base de datos coincide con la del SAT es que el empleado lo sepa correctamente o que se obtenga de la Constancia de Situación Fiscal”.

¿Es obligatorio presentar la Constancia de Situación Fiscal?

Ahora bien, el experto señala que no es obligatorio que el trabajador entregue la CSF, pues basta con que conozca su domicilio fiscal o más bien su código fiscal para que el patrón pueda timbrar los comprobantes fiscales.

“El problema es que no coinciden (los códigos postales). A veces los trabajadores, los colaboradores tienen dado de alta en el SAT un domicilio, por ejemplo, el de sus papás, y ahora ya no viven allá; sin embargo, en su sistema de nómina sí tienen su domicilio actual. Entonces, esa información es la que hay que actualizar y por eso las empresas están pidiendo la Constancia de Situación Fiscal”.

¿Puede la empresa no pagarme mi sueldo si no presento la Constancia de Situación Fiscal?

En caso de no tramitar la constancia, podría darse el caso que la empresa le diga al empleado que no podrá pagarle su sueldo porque no sería deducible.

Laboralmente, dice el contador, uno no puede dejarle de pagar al empleado; pero fiscalmente el patrón se encuentra en una disyuntiva, pues si paga corre el riesgo de que no sea deducible.