Jóvenes de Jalisco promueven el uso de la bicicleta

Jessica Gutiérrez y Vicente Arce Muñoz son una pareja originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, que un día decidió dejar todo y atravesar la República Mexicana en bicicleta para cumplir su sueño, al tiempo que ponían su granito de arena para crear conciencia sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte efectivo.

Pero la pareja decidió no solo viajar en bicicleta, sino hacerlo de una forma peculiar; en una bicicleta tándem, una doble.

La idea de usar el peculiar transporte surgió debido a que Jessica no se sentía lista para pedalear sola, pero sí con muchas ganas de compartir el sueño que su novio tenía desde hace años.

“Yo no tenía tanto tiempo utilizando la bicicleta, la empecé a usar cuando nos juntamos ‘Chete’ y yo. Me regaló una bicicleta y con esa me iba a trabajar y me transportaba de mi casa a otros lugares. Cuando me dijo si quería hacer el viaje con él, honestamente no me sentí preparada para ir en una bici individual, porque sí soy una persona muy miedosa y pues bueno, surgió la idea de la tándem”.

Compraron el vehículo y comenzaron a entrenar para adaptarse a ella, ya que usar este tipo de bicicleta requiere mayor coordinación.

“Muchos piensan que dos personas en una bicicleta es igual a más fuerza y no, no es progresivo así van cinco personas le darán cinco veces más duro. Es un poco más difícil, porque no se aprovecha toda la fuerza, hay mucha pérdida de fuerza entre los dos”, señala Vicente.

“Lo que sí es que la comunicación en la bicicleta es distinta y puedes ir más a gusto; el que va manejando adelante lleva mayor control de los cambios y el que va atrás hace más fuerza en las piernas”, comenta Vicente.

El recorrer grandes distancias en una bicicleta doble requiere cierta “química”, es por ello que la pareja tuvo que entrenar mucho para emprender su aventura.

“El problema fue comenzar a adaptarnos uno al otro y tener esa química para manejar la tándem; ponernos de acuerdo para subir al mismo tiempo, en meter los cambios y en parar, así como pedalear de alguna manera igual”.

No fue nada fácil adaptarse uno al otro, ya que Vicente tenía más experiencia, pero al final lo consiguieron. “Nos costó mucho acoplarnos, casi mes y medio y dos caídas. Nos caímos de subida, no me subí al mismo tiempo que él y me fui de lado”, recuerda Jessica.

Una vez acoplados salieron a su aventura, exactamente el pasado 24 de enero desde Tijuana, Baja California. Su meta; Cancún, Quintana Roo, destino al que llegaron la semana pasada después de recorrer 20 estados de la República Mexicana.

Durante su paso por Mérida, los cicloviajeros relataron vivieron experiencias enriquecedoras.

“Son muchas las experiencias que nos han marcado, ya que es muy diferente el México que te cuentan al México que vives. Hasta ahora no hemos tenido una mala, grave experiencia, como todo, pequeñas malas experiencias”, recuerda Vicente.

El joven recuerda que uno de los incidentes que vivieron ocurrió al llegar a Yucatán, debido a que un hombre en estado de ebriedad los “aventó”, pero recibieron el apoyo de los demás habitantes de la comunidad, quienes los auxiliaron y se disculparon por el hecho.

“Las malas experiencias se dan con personas específicas, son con un grupo en general. De hecho, nos tocó en Sinaloa ver al crimen organizado en la sierra, pero ellos andaban en su papel y nosotros en el nuestro. Nunca nos han amenazado, nunca nos han querido asaltar”, recuerda.

Entre las malas experiencias que la pareja vivió se encuentra el ciberacoso recibido en su página de Facebook “En-Tandem” y su Instagram “mexico.entandem”.

“Cuando comenzamos a viajar recibíamos mensajes negativos en redes sociales. Nos decían ‘ojalá la violen (por Jessica) para que entiendan que no deben viajar’. Me decían que era irresponsable por llevarla sabiendo que le puede pasar algo, o le decían a ella; ‘Tienes que poner el ejemplo para que las mujeres se cuiden y no viajen’”, lamenta Vicente.

El cicloviajero señala que en su mayoría, los mensajes machistas eran enviados por mujeres. “La verdad se sentía la maldad de las personas que se enojan porque queremos hacer cosas con las cuales no dañamos a nadie”.

Pese a los malos comentarios, la pareja siguió su sueño y espera realizar nuevas rutas.

“Si quieren cumplir un sueño que lo hagan, independientemente de que sea viajar, tener una familia, terminar una carrera, cualquiera que sea su sueño, que lo sigan. No se detengan por el qué dirán. La mayoría de la gente siempre va a estar en contra de lo que quieras hacer y eso no tiene por qué detener a nadie”, aconseja Jessica, quien recomienda viajar en bicicleta, “ya que ves las cosas desde otra perspectiva, así como te ahorras gasolina y no contaminas”.

Precisamente con su viaje en bicicleta esta pareja también buscaba crear conciencia sobre los beneficios que el vehículo tiene para el medio ambiente y la movilidad de las ciudades.

“Buscamos crear conciencia; que la gente entienda que la bicicleta es un medio de transporte efectivo, no es un lujo, no solo es un hobby de domingos. Sino entender que las bicicletas son un medio efectivo para moverse a todos lados y las ciudades que se adaptan a ellas tiene menos tráfico”, señala Vicente.

En sus redes sociales los jóvenes comparten tips para aquellos que desean viajar en bicicleta. “Primero tienen que perder el miedo, y cambiar hábitos, como ir una o dos veces en bicicleta al trabajo”, señala.

Jessica comentó que el viaje en tándem les deja muchos beneficios como pareja, ya que aprendieron a trabajar en equipo y a comunicarse mejor, así como resolver con facilidad problemas del día a día—Rosa Aracely Quiñones Sánchez