La Modelo brinda apoyo psicológico en “La Casita”

La Unidad de Servicios Comunitarios de la Universidad Modelo cumplió el 22 de mayo pasado 19 años de ser una aliada de la sociedad meridana, la iniciativa privada y los estudiantes de la carrera de psicología de esta casa de estudios.

Las maestras Carla Amira León Pinto, directora de la Escuela de Salud de la Universidad Modelo; Cristina Castillo Quintal, Zulema González Arceo y Andrea Pinto Lara, coordinadoras de la unidad y de servicios, y los estudiantes Candy Pech Pech, Ángel Manuel Huitrón Sobrado, Milagros Mis Carballo y Giddalti Aldaco Cárdenas, todos de la licenciatura en Psicología, informaron de la labor que realiza la Unidad y las experiencias que viven durante su trabajo con los pacientes.

Uno de los mayores logros es que la Unidad está en constante crecimiento por la calidad de sus servicios, se mantiene como un modelo de aprendizaje real que fortalece la formación académica y humana de los profesionales modelistas, da un servicio eficiente a bajo costo y mantiene una importante vinculación con instituciones de salud, Secretaría de Educación, Prodennay, Tribunal Superior de Justicia y empresas del sector público y privado (CFE y Oxxo, entre otras) que requieren sus servicios y asesoría en materia de capacitación, selección de personal y bienestar de la salud mental.

Llevan 6,747 pacientes atendidos en consultas, terapias y tratamientos, y han complementado la formación de 1,800 estudiantes de psicología y 39 asesores.

Sus encuestas a los usuarios arrojaron que el 90% se siente satisfecho con la atención psicológica. En una inmensa mayoría, los pacientes no retornan porque reciben un tratamiento de fondo e integral, que incluye asesoría a los papás, en el caso de los escolares.

Ayuda a la comunidad

La tarifa de las consultas es simbólica y el 80% paga de $10 a $15 porque el servicio de la Unidad no es lucrativo, sino de ayuda a la comunidad, para que tenga mejor calidad de vida y mejor desempeño escolar o laboral.

“Esta unidad de servicios psicológicos da un valor agregado a la sociedad porque atiende a un sector que requiere mejora en su salud mental y fortalece los conocimientos de los futuros profesionales de la psicología”, enfatizó la directora de la escuela, especialista en psicología infantil.

“La licenciatura en Psicología de la Universidad Modelo está acreditada y certificada. Está inscrita en el Padrón Nacional de Alto Rendimiento del Ceneval”.

“La Casita” se ubica en la calle 18 No. 179-A, entre 7 y 9, de la colonia García Ginerés, Los principales servicios psicológicos que ofrece son: Área clínica: evaluación e intervención psicológica; Área laboral: reclutamiento y selección de personal, consultoría, análisis de puestos y capacitación, y Área educativa: rehabilitación en problemas de aprendizaje o lenguaje, intervención psicológica educativa, atención y estimulación temprana, orientación vocacional y dificultades relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La Unidad de Servicios no dejó de atender a sus usuarios a pesar de la pandemia. Trabajaron de manera virtual y este año regresan a la presencialidad, lo cual es motivo de celebración.

El estudiante Ángel Huitrón, de cuarto semestre, dijo que hacer su servicio social y sus prácticas profesionales en “La Casita” es una experiencia muy diferente a lo que uno cree que es la profesión en las aulas. Permite aplicar lo que aprenden en el salón y el contacto humano con los pacientes te vuelve a la realidad.

“Idealizaba mis prácticas, pensé que era sencillo y manejable, pero cuando te das cuenta del mundo real en que vive la gente, te enteras de sus problemas y tratas con ellos, te sientes frustrado si no logras los resultados en las primeras sesiones”, narró.

“Hay que aprender a manejar nuestro propio estrés, nuestra propia frustración. Te das cuenta que no todo sale conforme a lo que uno quiere, te da muchas tablas esta experiencia al salir de la carrera. Tenemos el privilegio de estar aquí, de tener un acercamiento más real de lo que es un psicólogo, las áreas de trabajo, te da una idea más general, real y tangible lo que es tratar con las personas. Te das cuenta que la psicología no solo es platicar y realizar una simple entrevista. Hay emociones, situaciones delicadas en las familias que tenemos que aprender a manejar y controlar para que no nos afecte”, señaló.

Dijo que esta experiencia enriquece la carrera de psicología porque no basta con aprender de los libros y presentar exámenes.

“Este entrenamiento real te da mucha oportunidad de conocer cómo está la sociedad”, concluyó el joven estudiante modelista.