Sadasi entrega la casa 1,000

Grupo Sadasi entregó y firmó el pasado viernes la casa número 1,000 del desarrollo habitacional Paseos de Mérida Tixcacal.

Aristeo Ávila Amaya recibió las llaves de la vivienda número 1,000, de dos pisos modelo Santiago, de manos de Eric Rivas Sosa, director regional comercial de grupo Sadasi, y Juan Edgar López Rodríguez, gerente comercial de Paseos de Mérida.

El acto fue encabezado por el ingeniero Jorge Euán Góngora, director general de grupo Sadasi Yucatán, que estuvo acompañado de Edgar Pérez Rojas director del Centro Regional Hipotecario Banorte; Roberto López Arceo director de Titulación Sadasi Yucatán y Eric Rivas Sosa, Director Regional comercial de Grupo Sadasi Yucatán.

Así como también Raúl Asís Monforte González, Presidente de la CMIC; Leandro López Pérez, Director de Operaciones de Grupo Sadasi; Sergei López Canto, Presidente de la Canadevi Yucatán; Alfredo Rubén Várguez Pérez, Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán y Juan Edgar López, Gerente Comercial de Paseo Mérida.

Euán Góngora comentó que en este desarrollo están por construir todavía 4,700 viviendas más aproximadamente, que se desarrollarán los próximos meses.

“Hoy ya tenemos 1,000 viviendas, más 108 que están en proceso de titulación”, dijo.

“Es una inversión casi de 5 mil millones de pesos en todo nuestro desarrollo, lo que representa una economía a nuestra ciudad, al Estado y también genera unos 30,000 empleos directos e indirectos, para beneficio de los yucatecos”, añadió.

“Es para nosotros una gran satisfacción ver que nuestros clientes adquieren las viviendas que nosotros desarrollamos pues se sienten muy cómodos; no sólo protegidos por la autoridad y nosotros, sino que también tienen oportunidad de gozar de una mejor calidad de vida”, agregó.

“Hoy ya tenemos debidamente municipalizado este acceso (del desarrollo) que no era de nosotros, pues se trataba de terrenos en posesión del IVEY”, comentó.

Expuso que están en la fase de municipalización de la primera etapa, algo que es sumamente importante por la cuestión de los servicios, el alumbrado público, el drenaje pluvial, el mantenimiento en las calles, luz, transporte, basura, etcétera, “que también se los brindamos a nuestros habitantes y clientes del desarrollo”.

“Recuerdo que hace 4 ó 5 años no existía nada de lo que ustedes verán acá. También pasamos por un proceso de actualización del fraccionamiento, en el cual están involucradas todas las autoridades tanto municipales, como estatales y federales”.

Amenidades

El desarrollo cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de captaciones autónomas para darles servicio de agua potable a los clientes.

“La Comisión Federal de Electricidad también es parte del programa de alumbrado público, pero toda la infraestructura que realizamos y que finalmente operan las administraciones y las dependencias públicas, son entregadas debidamente.

“Pueden tener la garantía nuestros usuarios de que están bien protegidos y debida-mente avalados por nosotros, para que todos tengan y cuenten con los servicios en el momento que se requiera”.

Expuso que este es uno de los pocos desarrollos que contempla una oficina administrativa para atención a propietarios, en la cual los clientes pueden ir y manifestar si existiera algún detalle o algo de la obras que se tuviera que reparar.

“Estamos muy contentos porque para nosotros es muy significativo este evento de entrega de la vivienda número 1,000 a nuestro cliente”, señaló el director y felicitó al propietario, a quien le entregó las llaves de la vivienda y aprovechó para agradecer a sus aliados comerciales.

Por su parte, Raúl Monforte González, presidente en Yucatán de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, compartió que estaba muy contento de estar entre los asistentes.

Dijo que la ceremonia es significativa, “sencilla pero emotiva, porque más allá de los números o de llegar a una meta, que ciertamente es ambiciosa, lo importante es que se logró gracias al esfuerzo conjunto”.

Expuso que Grupo Sadasi es un aliado de la CMIC “muy importante”.

Relató que desde muy joven ha participado en la industria de la construcción y muy joven tuvo la oportunidad de ir a las oficinas centrales de la CMIC en Ciudad de México. Recordó de manera clara cuando entró por primera vez al lobby, donde hay una frase de Andrés Henestrosa, de origen oxaqueño, que versa: “Hasta que el hombre no construye su propia casa, no es hombre. Hasta que el pájaro no tenga nido, no es pájaro”.

Decisión acertada

Por su lado, Aristeo Ávila expuso que se siente muy afortunado de ser el propietario de la vivienda 1,000 de Paseos Mérida Tixcacal,

Comentó que exploró varios desarrollos y Sadasi le dio no sólo la oportunidad de crear un hogar, sino el tipo de vida que busca.