Mérida. Accidente en la Av. 128 en el que un ciclista resulta con golpes leves

MÉRIDA, Yucatán.— La mañana de hoy miércoles, resultó con golpes en varias partes del cuerpo, un ciclista que fue atropellado en la Avenida 128 de esta ciudad.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar de los hechos, el sujeto, identificado como don Mario, conducía su vehículo por la ciclovía de la mencionada avenida y, al llegar al cruce con la calle 67-B del fraccionamiento Bosques del Poniente, un automóvil tipo Tiida lo atropelló.

La conductora del subcompacto de Nissa, identificada como María, explicó que al llegar a la esquina hizo su alto, sin embargo, un objeto le impidió ver al ciclista y al poner de nuevo en marcha su vehículo causó el accidente.

“Es que bajé la visera del coche porque el sol me daba de frente. Pero (la visera) tiene un plástico, entonces hice mi alto y vi que no venía nada, pero el plástico no me dejó ver que se acercaba el señor“, explicó la mujer.