Ven futuro a la bicicleta en Mérida

Una de las propuestas destacadas en la segunda jornada del Smart City Latam Congress, ayer en Mérida, fue el fomento del uso de la bicicleta.

Como parte del evento, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, se llevó al cabo la mesa panel “Estrategias para el fomento del uso de la bicicleta”.

Las propuestas fueron en el sentido de que la bicicleta sea en Yucatán una verdadera alternativa de transporte y así se disminuya el uso de automotores.

Juan Carlos Rosel Flores, director de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (Aafy), dijo que dependencias como las secretarías de Educación y de Seguridad Pública y organismos como el Imdut y todos los que quieran involucrarse deberían tener un día para el uso de la bicicleta.

Es decir, destinarían un día a la semana para el uso de la bicicleta, como lo hace la ciudad española de Barcelona, donde todos los viernes son el día de la bicicleta.

Según Rosel, la Aafy apoyaría con un incentivo fiscal, pero la propuesta puede incluir tres puntos básicos:

1) Repetir y ampliar el incentivo del año pasado para toda la ciudad y el estado; es decir, que no sea solo para las empresas cercanas a las ciclopistas.

2) Analizar y profundizar en algún tipo de incentivo con emprendedores, especialmente en alumnos recién egresados de universidades que enfoquen su emprendimiento en el transporte alternativo, por ejemplo bicicletas eléctricas o scooters que poco a poco están llegando a la ciudad.

3) Crecer la infraestructura para las bicicletas.

“Un buen ejemplo de la promoción es la Bici-ruta de Mérida que se creó hace 20 años”, recordó. “Lo que trajo fue una gran carga de esparcimiento entre las familias. El mensaje fue apropiarnos de la ciudad y del espacio público con el uso de la bicicleta. Esto ya quedó en la mente de la ciudadanía y lo tiene como un fin de esparcimiento familiar”.

“Creo que el año pasado con la construcción de ciclovías dimos un brinco, pero tardamos 16 años en darnos una nueva política en la materia”, señaló.

María Isabel Rodríguez Heredia, directora del Isstey, respaldó la propuesta y sugirió una rodada en cada dependencia de gobierno como parte de la semana de la salud, un servicio que brinda el Ayuntamiento de Mérida.

Ella misma viajó en bicicleta ayer junto con el director del Imdut, Rafael Hernández Kotasek, quien fue el moderador del foro “Yucatán pedalea”, y llegaron al evento con toda seguridad.

“Si no lo intentas, no sabes la experiencia de viajar en bicicleta”, dijo. “En un principio hasta preguntaba qué ropa debería usar, pero ahora sé que es cero complicado. No nos pasó nada, solo hay que atreverse hacer la rodada”.

La funcionaria comentó que las nuevas generaciones, de nueve años en adelante, están acostumbradas a usar la bicicleta y hay un mercado que se debe impulsar.

Un “cambio de hábitos

En su participación en el Smart City Congress, Antonio González Blanco, director del Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM), destacó que con las perspectivas del gobierno sobre el uso masivo de bicicletas “se está logrando un cambio de hábitos en los yucatecos”.

También afirmó que la construcción de ciclovías “es un avance porque da seguridad, certidumbre y claridad en el uso del espacio público”.

Según afirmó, ya hay empresas que destinan un espacio para el aparcamiento de bicicletas, incentivan el uso de este vehículo con pequeños premios y este cambio continuará con mayor intensidad en el futuro porque hoy la movilidad requiere de medios alternativos de transporte.

Quien también ve oportunidades a la bicicleta como medio de transporte alternativo es Javier Herrera Aussin, jefe de deportes de la Uady, quien reconoció que hay cambios de algunos hábitos en la sociedad yucateca, pero es fundamental que los ciclistas transiten en rutas seguras con el uso de ciclovías y faltaría aplicar con mayor rigor la norma vigente y construir más estacionamientos para bicicletas.

En el evento, el director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), Sergio Chan Lugo, afirmó que la modernización de este organismo garantiza una reserva de agua para el futuro crecimiento de Mérida para los próximos 20 años con un servicio de 24 horas al día.

La tecnología que implementa para la administración adecuada del agua y la recuperación de caudales tiene como meta principal una reducción de 1,000 litros por segundo en la producción de agua potable en sus 4 plantas potabilizadoras y 189 pozos de extracción del vital líquido.

Chan Lugo compartió experiencias con Edgar Segura, representante de la Asociación Mexicana Hidráulica, y Carlos Alberto Soto, alcalde de Zamora, Michoacán. El tema lo condujo la presentadora de Tele Yucatán, Libdem Ojeda, y atrajo a numerosos asistentes porque varias entidades tienen problema de abasto de agua potable, como Nuevo León, que ya raciona el líquido.

El director general de la Japay informó que la producción y consumo de agua potable en estos momentos es de 5,600 litros por segundo y tienen 376,778 usuarios.

La demanda de agua potable crece 20% cada año porque viene mucha gente a vivir a la ciudad al grado que la oferta de vivienda es de 10,000 casas al año. La producción de agua actual es lo que debería tener en 2030, pero el crecimiento comercial, industrial y poblacional lo ha acelerado.

Sin embargo, dijo que con la visión de una ciudad inteligente realizan acciones para garantizar este crecimiento de Mérida para los próximos 10 o 20 años con agua suficiente para sus usuarios.

El mismo crecimiento acelerado de Mérida hizo que se construyeran 3 plantas potabilizadoras más y se extendiera la red de tuberías. En 1960 sólo tenía una planta, la Mérida I. Luego construyeron la planta Mérida II, la planta Mérida III y la Mérida IV.

El funcionario estatal afirmó que con mucho esfuerzo modernizan los equipos del sistema de agua potable.