Congreso de Yucatán: Diputada del PRI niega ''traición'' a su bancada

MÉRIDA.— A pesar de que en la tribuna del Congreso del Estado habló en contra del préstamo que pidió contratar el Ayuntamiento de Mérida, Fabiola Loeza Novelo fue la única diputada del PRI que votó ayer a favor del endeudamiento de la Comuna y del gobierno estatal.

Su decisión causó sorpresa entre sus compañeros de bancada. Ella negó que el sentido de su voto a favor del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado represente una traición a sus compañeros del PRI pues fue una decisión “analizada y razonada”.

Sin embargo, sus compañeros de bancada Karla Franco Blanco y Gaspar Quintal Parra manifestaron que previo a la sesión del Congreso se reunieron y en ningún momento Fabiola Loeza Novelo les informó que apoyaría la contratación de los créditos y menos que lo haría en contra de como acordaron votar como bancada priista, “fue una desagradable sorpresa para nosotros”.

Justifica su voto a favor de los préstamos

Este jueves, el Congreso del Estado aprobó autorizar al gobernador Mauricio Vila Dosal y al alcalde Renán Barrera Concha créditos por hasta 1,735 millones de pesos al primero, y 350 millones de pesos al segundo, con el voto de 22 diputadas y diputados incluyendo el de Fabiola Loeza, como única priista que lo aprobó.

Contrario a sus compañeros de bancada, la diputada del PRI Fabiola Loeza Novelo votó a favor de que el Ayuntamiento y gobierno de Yucatán soliciten millonarios préstamos (Ramón Celis)

Abordada por el reportero de Diario de Yucatán al término de la sesión plenaria, la diputada Fabiola Loeza Novelo justificó así su decisión de votar a favor:

“Analizando el presupuesto, la iniciativa, no todo es a favor y no todo es en contra, no solo se trata de levantar la mano o asentir con la cabeza. Hice uso de la voz en representación de la fracción que integramos tres, sin embargo en el pleno el argumento de la votación, somos uno, el voto es de uno y sin embargo les repito, al momento de las decisiones es un voto analizado y razonado”.

¿No considera que la bancada del PRI puede ver su voto como una traición?

“No lo veo como una traición, como una acción contra los compañeros porque previamente lo platicamos, se las comparto, les he platicado y dicho como considero que pudiera ser, tengo un coordinador y es cierto, he trabajado en todo lo que se me ha pedido”, respondió la diputada Fabiola Loeza Novelo.

“Sin embargo, considero que en esta ocasión tiene sustento y fundamento el que haya votado a favor”, puntualizó.

En cuanto a los motivos que la llevaron a votar a favor de los préstamos, aún contra su bancada, la legisladora señaló que fue por estar a favor de que las condiciones en la ciudad se generen de manera positiva, uniforme para todos “que no existan dos Méridas, por un lado barrios sin luz y por otro colonias sumamente ricas”.

''Sin conflictos en la bancada del PRI''

“Voté también a favor (del préstamo) del Ejecutivo para que se apoye a los municipios, si bien es cierto la movilidad no es determinante, sé que en esas obras complementarias que se mencionan se puede lograr que el interior del Estado y los municipios también crezcan como muchos de la zona conurbada”, añadió.

En comisiones, la diputada priista votó en contra, argumentando que “con estos préstamos se beneficia solo a Mérida, no hay beneficio para los municipios del interior del Estado”.

La diputada Fabioa Loeza Novelo subrayó que “no existe ningún conflicto en la fracción (legislativa tricolor). No hay problemas internos en la bancada del PRI”.

No esperaban el voto a favor del endeudamiento

No obstante, Karla Franco Blanco y Gaspar Quintal Parra desmintieron que Fabiola Loeza les hubiese avisado que votaría a favor, al contrario se reunieron antes de la sesión, revisaron los discursos en contra de las solicitudes del gobernador y el alcalde “y no nos esperábamos que fuera en contra de nosotros”. Karla Franco Blanco y Gaspar Quintal Parra, diputados del PRI en el Congreso del Estado, votan contra las solicitudes del gobierno de Yucatán y Ayuntamiento de Mérida para adquirir préstamos (Foto de Ramón Celis Perera)

Gaspar Quintal Parra dijo ignorar cuáles fueron los motivos del sentido del voto de su compañera priista, “nunca me dijo siquiera que votaría a favor, no lo esperábamos”.

Karla Franco Blanco, a su vez, manifestó que cuando le preguntó por qué votó a favor del endeudamiento, su compañera solo le respondió que “así quería votar”.

¿Quién es Fabiola Loeza Novelo?

Fabiola Loeza Novelo llegó al Congreso por la vía plurinominal, tras perder en las urnas ante la panista Melba Gamboa Avila en el Distrito XIV, con cabecera en Tecoh.

Es licenciada en Derecho, casada, con dos hijos. Fue alcaldesa de Teabo en el trienio 2018-2021.

La diputada Fabiola Loeza Novelo es actualmente vicepresidenta de las comisiones permanentes de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción y la de Desarrollo Municipal, Regional y Zonas Metropolitanas, además de secretaria de la comisión permanente de Desarrollo Agropecuario y vocal en otras cuatro comisiones legislativas.