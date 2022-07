Foro IMEF 2022: advierten sobre el riesgo de las políticas federales en energía

Analistas financieros que participaron en el Foro IMEF 2022 pronosticaron una mejora en la economía mexicana por una posible baja en la inflación a partir de este año y en 2023.

Pero el tema energético sigue siendo la sombra que pesa sobre la economía porque, según la maestra Casiopea Ramírez Melgar, la política presidencial de inyectar subsidio a Pemex y la CFE, y mantener la producción energética por medio de petróleo limitará el crecimiento económico del país.

“Aquí en Mérida harán dos plantas de ciclos combinados y están condenando a tener esta dependencia de combustibles fósiles”, advirtió la especialista.

“Sabemos que la CFE no termina a tiempo sus proyectos y en Yucatán solo se atiende el 56% de su demanda. Si se retrasa a 2027 tendríamos un crecimiento limitado porque no se estaría dando contratos y permisos a empresas. Es un panorama muy negro y es el resultado de esta política negra del gobierno federal. Deberíamos tener el 35% de energía limpia en este sexenio, pero el gobierno nos dice que no vamos a llegar, que sería hasta 2036. Todos los planes de tener energías más limpias, más eficientes, mejores servicios y energía de calidad no habrá”, lamentó.

“La energía que recibe Mérida cada vez ocasiona intermitencias y microcortes y esto se ha deteriorado por falta de inversión en las redes de distribución”, reiteró. “Tenemos un panorama muy negro, no podemos crecer como país, no pueden atender las necesidades educativas. Quien sea que gane la Presidencia en 2024 tiene que tener entre sus planes prioritarios la energía e inyectar inversiones sea de donde venga”, señaló.

La maestra Ramírez destacó que la Península de Yucatán tiene mayor crecimiento económico con 9% en 2021, 6% más que el país con 3%, y el tema energético es crucial para que continúe en esta dinámica.

Energías renovables en Yucatán

Los problemas que enfrenta las energías renovables en Yucatán llevó al maestro Raúl Asís Monforte González a proponer la creación de una agencia de energía.

En el marco del Foro IMEF 2022 “El futuro Económico de México, Impacto Global Post Pandemia”, Monforte González señaló que la nueva agencia se encargaría de atender en forma prioritaria todo el tema relacionado a las energías en el estado.

“Yucatán tuvo una Comisión Reguladora Henequenera en la época de esta industria, el gobierno creó la subsecretaría de Energía y más que sea un tema de moda esto de las energías, pienso que es una necesidad la creación de una agencia. Pido al IMEF que empuje para que se cree este organismo en Yucatán”, señaló el presidente de la Asociación de Energías Renovables y de la CMIC.

“La Agencia de Energía debe de ser más allá de un plan sexenal y que sea un organismo rector para salir adelante en el tema energético”, indicó.

Sin embargo, la maestra Casiopea Ramírez recordó existe una Comisión Reguladora de Energía que es federal y crear un organismo local similar es todo un reto.

Modelo de desarrollo inclusivo para Yucatán

Por su parte, Beatriz Gómory Correa, presidenta de la Coparmex Mérida, quien avaló el crecimiento económico de Yucatán, recibió una ovación cuando planteó el nuevo modelo de desarrollo inclusivo que ya aplican en este sindicato patronal y cuando proporcionó cifras del empoderamiento de la mujer en cargos directivos en las cámaras empresariales de Yucatán y del país.

“Es muy importante puntualizar que desde el empresariado se creía que el crecimiento económico traía un desarrollo social, pero vemos que no es suficiente. Si no nos ocupamos del desarrollo social de nuestra gente no vamos a avanzar”, subrayó. “Desde el empresariado estamos trabajando en este tema, Coparmex aplica el modelo de desarrollo inclusivo, tiene que ser eficaz, generar riqueza y distribuirlo entre nuestra gente. Necesitamos incidir que haya leyes justas y que todos lo cumplan”.

Puso como ejemplo de esta inclusión laboral que Coparmex y la CMIC pactaron contratar a personas con discapacidad y lo adaptarían a puestos que puedan desempeñar sin importar la afectación que tengan. Y también, desde la Feyac capacitarán a habitantes del fraccionamiento Flamboyanes en oficios de carpintería, electricidad y otros trabajos para que cuando inicie operaciones la empresa italiana Fincantieri en Progreso puedan aspirar a una plaza laboral.

Impulso a la economía local y emprendimiento

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, participó en una de las mesas panel del foro y además de exponer el trabajo que realiza para mantener la calidad de los servicios públicos y las condiciones para atraer inversiones a la ciudad, también expuso la contribución desde el ámbito municipal el apoyo al sector empresarial y la creación de empresas.

“Aparte de lo que ya se dijo de la macroeconomía, el ayuntamiento ha hecho durante varios años productos financieros para apoyar la economía. Sabemos que hay personas que muy difícil pueden acceder a los financiamientos y que quieren emprender un proyecto, pues tenemos el programa Micromer donde un consejo ciudadano aprueba los créditos que son hasta 100 mil pesos”, indicó.

“Conocemos casos donde una persona empieza con ese crédito y hoy es empresario formal. Esa es la parte social del financiamiento, es algo que hay que tener, hay que darle oportunidades a la gente y hemos entregado casi $58 millones. El 96% de los créditos se devuelven a tiempo y el 72% de los créditos están en manos de mujeres, por lo que es un dinero bien cuidado”.

Dijo que cuando va a promocionar las inversiones para la ciudad, los directivos de grandes empresas lo primero que preguntan es si hay mano de obra calificada, si hay tranquilidad y seguridad para las inversiones. Como Yucatán tiene estas condiciones, y muchas más, por ello vienen capitales de inversión.

“Tenemos una sobreoferta de empleo por estas inversiones y están mejor pagados. Hoy es difícil conseguir un trabajador para Mérida”, reiteró. “Ya estamos trabajando con Canacintra para que demos atención de servicios a las zonas industriales de Mérida y el alcalde de Umán también se sumará a este trabajo. Hay zonas industriales que tienen carencia de alumbrado público, calles en mal estado por la operación de muchos tráileres y vamos a dar servicios al cien por ciento”.

El alcalde también destacó la coordinación entre autoridades para que den mejores resultados y replican lo que funciona, promueven el consumo local, la certeza jurídica para generar la confianza entre los inversionistas.

Eduardo Leyva, director adjunto de Banca Patrimonial y Privada de Banco Multiva, explicó las expectativas que sustentan una mejoría en la economía mexicana y la posibilidad de que baje la inflación en este semestre del año o en 2023.

“En junio de 2020 hubo el tema de derivados muy importantes y el precio del petróleo se fue a menos 30 dólares, el país estaba tremendamente comprometido porque somos un país todavía semi productor de petróleo, había que pagar para que se lo llevaran”, señaló. “Hoy, estamos operando en 113 dólares lo cual deja a México en una posición económica sólida. Pero tenemos más de 50 mil millones de remesas al año, más las reservas internacionales arriba de 200 mil millones de pesos, más una política que no entendíamos del presidente de la república respecto de no apoyar en el covid que le resultó porque no adeudó al país y ahora México es el país con menor proporción de deuda contra producto interno bruto de todos los países emergentes”.

“¿Cuándo se van a tranquilizar los mercados?, se preguntó. Cuando haya control inflacionario, creemos que puede ser en la segunda mitad de este año, después del verano. Habrá cierto control inflacionario, no la meta del 2% pero si una estabilidad en este indicador porque hoy hay un choque de oferta y no de demanda y también influye el problema geopolítico”, dijo.

“Los problemas inflacionarios importantes están en Rusia con 17%, Argentina y Turquía. En cuanto se restablezcan las cadenas de suministro, si China no se mete con Taiwán podemos ver variables financiaras más controladas que podrá bajar la inflación.

Detalles sobre el foro IMEF en Mérida

El foro IMEF fue de un solo día, empezó a las 9:30 de la mañana con intervenciones de los presidentes nacional y local de este organismo, Alejandro Hernández Bringas y Santiago Pérez Arjona, y el presidente del comité organizador, Álvaro Garza R. de la Gala.

El foro concluyó con una conferencia magistral del periodista yucateco Carlos Loret de Mola, de lo que informamos en nota aparte.