''¿Sí o no?'': Brozo a Mauricio Vila sobre sus intenciones presidenciables (Vídeo)

"¿Quieres ser el presidente de tu país? ¿Quieres? ¿Quieres?" La pregunta que se ha repetido en innumerables ocasiones acosó esta noche al gobernador Mauricio Vila Dosal, quien estuvo como invitado del programa "TeneBrozo", conducido por el polémico payaso Brozo (interpretado por el periodista Víctor Trujillo).

Con una sonrisa, entre incómoda e indiscreta, como del que no quiere revelar un deseo de cumpleaños; el gobernador continuó esquivando la respuesta directa, pues considera que los dos años que aún le quedan como gobernador serán decisivos para proyectas los trabajos que ya se realizan en Yucatán.

Y es que el polémico payaso de Latinus, conocido detractor de las políticas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, no tuvo reparo en presentar a su audiencia el prácticamente "universo alterno" que desde años ha caracterizado a Yucatán, siendo un estado independiente que ha mantenido vivas sus tradiciones y continúa con sus costumbres arraigadas.

No tuvo reparo en destacar cómo empresas de gran factoría lucharon por años para encontrar un espacio entre los yucatecos, fieles también a sus productos: el pan, la cerveza, las tiendas...

Los amplios elogios a la tierra del faisán y el venado permitieron al gobernador yucateco destacar cómo sus políticas han atraído inversiones extranjeras, teniendo una buena respuesta para los yucatecos a quienes, asegura, benefician estos servicios ante la posibilidad de generar empleos y mejores condiciones.

Sin embargo, pronto el discurso de Mauricio Vila Dosal se enfocó en que su mayor logro ha sido la inversión en materia de seguridad, un hecho que destacó también el presentador quién cuestionó cómo siendo un estado cuya capital es conocida como "Mérida blanca" ha invertido tanto en policías y herramientas de seguridad.

Vila Dosal recordó que Yucatán es el primer estado que ha logrado afiliar a sus policías al Infonavit, a fin de que puedan adquirir una casa propia, al tiempo que le garantizan estudios a los hijos de los elementos de seguridad. Mejorar sus condiciones, según explicó, ayudó a mejorar el rendimiento de sus trabajadores al garantizarles empleos con salarios dignos y buenas prestaciones.

"Cuando inicié como gobernador, hablé con los exgobernadores sobre cómo estaba la situación en Yucatán. Me dijeron que 'aquí no pasa nada, pero cuando pasa... no hay cómo solucionarlo'', señala que esa fue la principal razón que lo llevó a invertir en la capacitación de los policías de Yucatán, pues también tomó como ejemplo estados con un amplio potencial turístico, invadidos ahora por grupos delictivos.