Reacciones de militantes de Morena en Yucatán por el ''destape'' de Rogerio Castro

De tres distinguidos morenistas en Mérida; incuso dos a quienes se menciona como otros posibles aspirantes a la candidatura a gobernador, ofrecieron algunas palabras sobre el "destape" a la candidatura para gobernador de Yucatán de Rogerio Castro Vázquez; secretario general y jurídico del Infonavit.

Como se informó el viernes pasado, en el marco del conservatorio “Juventudes y Derechos Humanos” realizado en la Uady, al participar en este evento Carlos Martínez Velázquez; director general del Infonavit, dijo que “Rogerio Castro está listo para encabezar la cuarta transformación en Yucatán” y el mismo secretario general remató diciendo “que así sea”. Aunque no fue literal, aquello pareció ser un destape a candidatura a gobernador por Morena.

Carlos Martínez Velázquez, durante su participación en un conversatorio en la Uady. Foto de Megamedia

Al respecto, sólo Mario Mex Albornoz presidente estatal de este instituto político dijo que lo recomendable es que quien tenga esta aspiración y sea servidor público, se separe del cargo y haga su lucha.

De los otros dos entrevistados la ex perredista, ex priista ex del PVDM y hoy senadora de Morena Verónica Camino Farjat declaró que, “cada persona es libre de hacer lo que considere en el tiempo que así considere”, mientras el ex panista y hoy morenista Joaquín Díaz Mena, delegado de desarrollo social se disculpó para no opinar, precisamente por el cargo que desempeña. Al respecto Díaz Mena se limitó a responder:

“Por el cargo que desempeño en el Gobierno Federal, mi objetivo y esfuerzos están enfocados a que los programas sociales implementados por el Presidente del país cumplan su misión de generar Bienestar, en este caso para todos los yucatecos. En lo personal, soy absolutamente respetuoso de lo establecido por los marcos jurídicos en todos los ámbitos, en lo político respeto las facultades que corresponden al partido en la toma de decisiones correspondientes al tema electoral sobre todo en los procesos internos”.

¿Adelantado destape de Morena en Yucatán?

En cuanto a si se adelantó este destape, la senadora manifestó que, “los tiempos de definiciones están claros en los estatutos del partido, así como en el marco normativo estatal, por lo que la ciudadanía, militancia y actores políticos debemos tomarlos como referencia".

De sus aspiraciones dijo que, “en el momento que deba ser, quienes tengamos esa legítima aspiración daremos a conocer de forma abierta y clara la intención y el por qué”.

Sobre si ser funcionario le da ventaja a Rogerio en la carrera por la candidatura, la legisladora citó: “considero que el compañero Rogerio Castro es un funcionario comprometido con la 4T y conocedor del marco jurídico que rige la función pública, por lo que seguramente su compromiso con la Constitución conducen su actuar en la actividad que desarrolla día a día".

Por último, en torno si está de acuerdo con que la candidatura se decida por encuestas, respondió que, “es el método establecido en nuestros estatutos, que permite a los órganos del partido consultar a la base militante y simpatizante para definir en plena libertad a quienes quieren que los representen en las candidaturas, sin dejar de lado lo que contengan los acuerdos del INE y del OPLE Local”.

AMLO, "culpable" de los destapes de presidenciables y ahora a gubernaturas

Por su parte Mex Albornoz declaró que, de alguna manera este proceso lo inició el presidente del país, con el destape de personajes a nivel nacional que quieren competir para la presidencia de México, generó que en los Estados, incluso donde no hay procesos electorales en marcha, como Yucatán, se dé la promoción de determinados personajes, determinadas personas.

“Y yo diría que no solo es el caso de una persona, son varios, más de cuatro, son muchas personas que quieren aspirar a la gubernatura por Morena, quizás algunos están queriendo tomar ventaja, donde están a través de sus cargos queriendo hacer un tipo de avasallamiento o generar las condiciones para dejar atrás a sus adversarios”, añadió.

Pero el dirigente consideró que, eso tendrá que valorar de manera ética la militancia, los simpatizantes los ciudadanos en general que están con Morena, “ellos tendrán la última palabra en este sentido, si se está dando un adelantamiento, si hay alguien adelantado”.

“Lo recomendable es que los funcionarios que quieran hacer proselitismo para un cargo público, como lo ha pedido en otros tiempos el presidente del país, se separen del cargo, incluso renuncien para no competir con ventaja, eso sería lo más recomendable, más los que reciben algún ingreso económico fuerte, que creo es el caso de la mayoría de los que trabajan en el gobierno federal, los que tienen un cargo en alguno de los poderes, en el Poder Ejecutivo”.

Morena Yucatán, con varios aspirantes a gobernador

En el caso de Yucatán mencionó que hay varios aspirantes, incluso más de los que se ha dicho. Agregaría -por ejemplo- al empresario Ángel Alonzo, quien la semana pasada también en medios de comunicación dio a conocer su interés por participar para la gubernatura de Yucatán es otro personaje de Morena que ya se destapo.

Manifestó que, cualquiera puede aspirar al cargo dentro de Morena. "Hay más personajes, gente muy preparada a estas alturas, a nueve años de que se inició este partido en Yucatán, desde el pasado 13 de diciembre de 2014".

“Yo creo incluso, que por ese lado van a salir más aspirantes, no solo para la gubernatura, también para la alcaldía de Mérida y otros espacios, así que realmente cualquiera que tenga la capacidad para poder aspirar a este cargo puede registrarse. En el entendido también de que va a ser por encuestas la selección de las candidaturas, hasta ahora eso es lo que se tiene”.

Respecto a este último punto de seleccionar candidatos por encuestas, el dirigente morenista dejó entrever su desacuerdo, al considerarlo un método muy cuestionado.

“En el pasado proceso de 2021 no vimos con claridad el mecanismo de selección respecto de las encuestas, pues no se publicaron, no se dieron a conocer muchas de las que se hicieron en los municipios".

"Fue una situación lamentable que no se haya hecho público el resultado de las encuestas, decir en qué lugar quedaron los encuestados, eso generó muchas dudas entre militancia y simpatizantes, entre los propios aspirantes, nunca se les di información de parte del Comité Ejecutivo Nacional, eso sigue generando dudas”, afirmó.

Sin embargo el dirigente cree que, las encuestas se plantean como el más adecuado, porque el partido lo retoma de una propuesta del presidente del país, quien originalmente lo planteó.

Pero en su opinión, habría que revisar otros mecanismos, el consenso que los aspirantes se pongan de acuerdo y sumen fuerzas en torno a un solo, las asambleas que se puede proponer como en 2018 que fue muy democrático, muy limpio, con algunos detalles, pero en general mucho más democrático, y no estaría de más volver a esa forma de participación.