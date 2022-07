Acusan malos tratos de policía de Mérida contra una persona con discapacidad

MÉRIDA.- Sentimientos de indignación generó la forma en que un policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) trató a un grupo de personas que comúnmente piden limosna en la calle 60 Norte de Mérida.

"A gritos, con insultos y groserías no dijo que nos vayamos de aquí o nos iba a dar 'bodega'. Esa no es la manera de hablar con la gente", señaló Adiel A.C. R.

Pide limosna para sobrevivir

El hombre explicó que él y su familia viven en el sur de Mérida, todos los días se trasladan a la calle 60 Norte, a la altura de una plaza comercial y la colonia Cordemex, donde apoya a su cuñado, con discapacidad motriz, a pedir limosna, pues es la única manera en que pueden obtener recursos para sus medicamentos, pañales, alimentos, etcétera.

Sin embargo, este lunes por la mañana un policía llegó en la unidad 6048 y presuntamente con prepotencia amenazó al quejoso y a René, su cuñado, de levantarlos si no dejaban de pedir limosna en esa esquina, pues daban un mal aspecto.

"A mí me acusó de drogadicto. Yo no tengo vicios. Yo trabajo en las noches de valet parking, a las seis salgo y a las 10 de la mañana traigo a mi cuñado", señaló el joven.

Explicó que sabe que la Ley de Tránsito de Yucatán prohíbe pedir limosna, vender productos o repartir propagada en la vía pública, pero señaló que ellos tienen una necesidad y es por eso que acuden a la esquina a pedir ayuda.

Familia pide ayuda a Mauricio Vila

"Hace poco pasó el gobernador Mauricio Vila por aquí. Yo me atreví a tocarle su cristal y abrió. Me preguntó que qué queríamos, le dije que necesitaba una silla de ruedas nueva para mi cuñado y me dijo que el DIF lo da, no él y le dije que el DIF no me apoya en nada a pesar de que ya lo solicitamos muchas veces y por eso se lo pedí directo a él".

Adiel comentó que a pesar de que han tocado puertas para solicitar ayuda, nadie se las ha querido brindar, por lo que se ven en la necesidad de pedir limosna en la calle.

"NI el gobierno ni nadie nos va a mantener. Él (René) necesita pañales, medicinas, no puede comer lo mismo que nosotros... por eso lo traemos aquí y no se nos hace justo que el policía venga y nos trate como nos trató", señala.

Comandante platica con los venteros

Minutos más tarde llegó al lugar un comandante de la zona, quien se quedó platicando con Adiel y otros venteros a quienes el mismo policía trató con insultos, para poder encontrar una solución al conflicto.