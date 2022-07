El Crediterreno de Infonavit ya tiene su primer beneficiado en Yucatán

La Delegación Regional del Infonavit en Yucatán entregó ayer la escritura del primer Crediterreno que se otorga en Yucatán, una nueva modalidad en la cual los trabajadores pueden adquirir a terrenos donde edificar sus hogares.

Se trata de uno de los primeros 2,000 créditos en el ámbito nacional de esta modalidad que, a manera de plan piloto, otorga el Infonavit, y se confirmó que existen por lo menos otras 10 solicitudes similares en la entidad que pronto podrían ser aprobadas.

Fue en las instalaciones de la delegación Yucatán del instituto donde se entregaron las escrituras a la señora Karen Lagunas Castellanos.

Formalizan el Crediterreno, ahora en Yucatán

Este esquema, que se lanzó en abril pasado en el país, diversifica los productos de crédito del Infonavit y las opciones de las familias a consolidar un patrimonio, según comentó Rogerio Castro Vázquez, secretario general y jurídico de la institución.

“Esta modalidad abre una nueva forma de otorgar beneficios a los trabajadores para hacerse de un hogar. Se trata de un crédito para la adquisición de un terreno municipalizado, urbanizado y con servicios básicos, un terreno reconocido por el Registro Urbano de Vivienda (RUV) debidamente legal”, dijo.

Hasta hace poco solo se otorgaban créditos a los trabajadores para adquirir vivienda terminada y para ampliaciones.

El funcionario explicó que ha habido retrasos en el otorgamiento de este crédito en Yucatán debido a que se han topado con solicitudes para la compra de terrenos no regularizados.

“De repente alguien pide un crédito para un lote de inversión y resulta que no se le puede otorgar porque no aparece en el RUV y carece de toda infraestructura urbana o de municipalización; no se le puede otorgar un crédito así a alguien para adquirir un terreno en mitad de la nada, así no funciona”.

“En el caso de la señora Lagunas Castellanos, tramitó el crédito para un terreno en Hunucmá que cumplió con todos los requisitos del programa, y así como ella hay por lo menos otros 10 créditos similares en análisis para autorizar”.

Por ahora el crédito se otorga en forma individual, pero no se descarta que muy pronto pueda ofrecerse en la modalidad compartida, con la cual dos personas pueden sumar sus créditos para comprar un terreno.