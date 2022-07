Piden evaluación para aprovechar título de Chichén Itzá

El presidente del Consejo Empresarial Turístico (Cetur), Jorge Carrillo Sáenz, sugirió que el gobierno de Yucatán investigue muy bien con la empresa privada New Open World Corporation todo lo relacionado con el uso de la marca Chichén Itzá Maravilla del Mundo Moderno y evaluar si es factible su aprovechamiento turístico.

Como publicó el Diario, Jorge Torre Loría, secretario de Turismo en la administración de Patricio Patrón Laviada, lamentó que en Chichén Itzá, siendo una de las siete maravillas del mundo moderno, hayan pasado desapercibidos los 15 años en que obtuvo este título porque no hay ningún letrerito que lo señale en Yucatán.

El también exsecretario de Turismo Juan José Martín Pacheco —en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco— señaló que una de las razones por la cuales los gobiernos estatales no promueven a Chichén Itzá como maravilla del mundo es porque la empresa privada que organizó el concurso (New Seven Wonders Campaign) cobra mucho dinero para el uso de esta marca.

El empresario turístico Eugenio Barbachano Losa entró en este debate y afirmó que no es nada caro promover a Chichén Itzá como maravilla del mundo.

Además, destacó que Chichén es una fuente inmensa de recursos financieros para el Estado, los cuales históricamente han usado para todo menos para la maravilla turística yucateca.

Entrevistado sobre estas opiniones, Carrillo Sáenz lamentó que este reconocimiento certificado, que Yucatán tiene desde 2007, no lo utilice el Estado para difundir que aquí está una de las siete maravillas del mundo moderno.

“Somos afortunados de tener este reconocimiento, lamentablemente no le estamos sacando el provecho, estamos más enfocados en cómo posicionar más productos turísticos de Yucatán, desperdiciando algo que tenemos como es este título”, señaló.

Tarifas desconocidas

A decir del presidente de Cetur, cuando leyó que los organizadores de este concurso (ONWC, por sus siglas en inglés) quieren cobrar mucho dinero por usar la marca, pensó de cuánto sería ese “mucho dinero”, por lo que el gobierno debe investigar el uso del título.

En su opinión, las zonas arqueológicas, principalmente Chichén Itzá, captan muchos recursos que se deben reinvertir en aquellas.

“El 11 de mayo, el Diario publicó un artículo que escribí del origen de Cultur y las funciones que debe tener”, recordó.

“Al recibir recursos que ingresan por las entradas a Chichén, ese dinero es para reinvertir en temas turísticos y darle al INAH recursos para que siga realizando sus investigaciones”.

Sobre “ese recurso de ingresos a las zonas arqueológicas, valdría la pena que la iniciativa privada nos sentemos con el gobierno estatal para analizar su destino. Y allí puede salir para la promoción global de Chichén Itzá como maravilla del mundo”, expuso.

“Es un beneficio que tendrá el turismo de Yucatán. Solo en 2019 las zonas arqueológicas ingresaron más de 600 millones de pesos, de que hay recursos, sí hay”.

“El turismo necesita promoción, pero siempre dice el gobierno que no hay recursos”, refirió. “Hago este comentario como recordatorio de que existe ese recurso financiero que ingresa directamente a la AAFY (Agencia de Administración Fiscal de Yucatán) y destinarlo al sector turístico sería una gran oportunidad de la actual administración”.

Carrillo Sáenz es de la idea que cada 7 de julio, día en que el Castillo de Kukulcán recibió el nombramiento de maravilla del mundo moderno, se debe organizar un festejo para conmemorar este logro mundial.

El líder de Cetur destacó que desde gobiernos anteriores al sector turístico no los hacen partícipes en reuniones ni les informan sobre la aplicación del dinero que generan las zonas arqueológicas. Sería una excelente oportunidad del gobierno actual para involucrar al sector turístico y juntos decidan dónde se deben invertir los recursos.

Licencia

Carrillo Sáenz dijo que sería excelente invertir una parte de ese dinero en la licencia para utilizar en la maravilla del mundo que es Chichén.

“Deberíamos conocer qué cantidad está pidiendo esa empresa, en qué sí y en qué no se puede usar la marca, porque el título de Chichén Itzá es nuestro”, indicó. “Si hubiese datos fidedignos se evaluaría si es correcto destinar recursos para ver qué tan productivo puede ser o destinar ese dinero a otras cosas del sector turístico”.

“Vale la pena aprovechar turísticamente este nombramiento. Es un logro que se tuvo para el sector turístico de Yucatán, independientemente de los colores del gobierno”, señaló. “Este es un título que se debe conservar, se debe festejar, no podemos perderlo”.

El empresario coincidió con el exsecretario de Turismo Torre Loría en que la placa alusiva a este título mundial debe presumirse para que venga más gente al estado, debería estar en un lugar destacado a la entrada de la zona arqueológica de Chichén Itzá para que el turista que lo visite sepa que está en una de las maravillas del mundo.

Ese título no es cosa menor, mencionó. Está al nivel cultural del Coliseo de Roma, en Italia; la estatua del Cristo Redentor, en Río de Janeiro, Brasil; la Gran Muralla China; Machu Picchu, en Cuzco, Perú; Petra, Jordania; y el Taj Mahal, India.

“En Yucatán tenemos el privilegio de tener una de las maravillas del mundo y lamentablemente hay otros estados que le sacan más provecho que nosotros en forma correcta”, lamentó.

En otros temas, Carrillo Sáenz informó que averiguó sobre la suspensión del video mapping Ecos de Uxmal, que publicamos en la columna Plaza Grande.

Al respecto, afirmó que el miércoles y jueves de la semana pasada no funcionó por problemas administrativos y el viernes y sábado pasados tampoco, pero en estos días fue por la lluvia.

Sin embargo, este fin de semana se reanudó el espectáculo de luz y sonido en la zona arqueológica de Uxmal, lo cual es muy positivo porque como vienen turistas nacionales por carretera es una opción para que vean el video maping y pernocten en hoteles de ese municipio del sur del estado.— Joaquín Chan Caamal