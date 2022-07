Monumentos de Mérida con pintas tras marcha serían restaurados a fin de mes

MÉRIDA.- Los monumentos a la Patria, a Justo Sierra y a Felipe Carrillo Puerto, que fueron intervenidas con pintas durante la marcha feminista del pasado 8 de marzo, serían restaurados a partir de la última semana de julio, informó Arturo Chab Cárdenas, director del INAH Yucatán.

Los trabajos comenzarían en los últimos días del mes en los monumentos a Justo Sierra y Felipe Carrillo Puerto y luego se pasaría al monumento a la Patria. Se prevé que las restauraciones concluyan para las vacaciones decembrinas.

En entrevista con el Diario, Chab Cárdenas dijo que la dependencia a su cargo ya emitió un aval a la dirección de Desarrollo Urbano y a la subdirección de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Mérida para tapiar las estructuras con el objeto de realizar las calas exploratorias y, posteriormente, iniciar con una limpieza preliminar y continuar con un proceso de restauración de los elementos.

El funcionario señaló que no se restauraron antes los monumentos pues, tanto el INAH como el Ayuntamiento manejan presupuestos públicos que requieren de una planeación.

“Estos (las intervenciones) son casos fortuitos y al tener casos fortuitos, tenemos que tener acciones muy particulares para realizarlo y éstos tienen un costo. Muchas veces los costos no están previstos y al no estar previstos no hay un dinero etiquetado para atender un siniestro de esta naturaleza”.