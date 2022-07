Congreso de Yucatán analiza si cambia o ratifica a dos titulares

El Congreso del Estado comenzó ayer la evaluación de los titulares de los Órganos Internos de Control del Instituto de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de los Datos Personales y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, para determinar si los ratifican o cambian.

Este proceso de evaluación, que realiza la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, se debe a que en octubre finaliza el periodo de ambos funcionarios y la ley establece que se debe iniciar el proceso 60 días antes, por si tuvieran la intención de repetir en el cargo, y en ese caso tengan la oportunidad de plantearlo.

Los funcionarios que serán sometidos a evaluación, son Saydi Llanes Méndez, titular de la unidad de control interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y Luis Javier Magaña Moguel, de la unidad del Instituto de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de los Datos Personales.

Erik Rihani González, diputado del PAN y presidente de la comisión encargada del tema, instruyó a la secretaría general del Congreso, para que presente en sesión posterior, la propuesta de acuerdo donde se establezcan los criterios de evaluación para llegar al dictamen de estos casos.

En la misma sesión de esta comisión se distribuyó también entre los diputados integrantes un disco compacto con la información de la Tercera Entrega de los Informes Individuales de la Auditoría de la Cuenta Pública 2020 para continuar con el estudio de este.

Posteriormente en sesión de la comisión especial de Atención a la Situación del Isstey, se discutió por el reclamo de Rafael Echazarreta Torres diputado de Morena, quien se quejó y protesto considerando una total falta de respeto que pusieran su nombre en la caratula de la iniciativa de la nueva Ley en discusión, cuando fue preciso al decir que no la firmaría, no la avala.

“Me abruma la prisa con la que corren para presentar esta iniciativa, que por cierto no es lo pactado, y con tanta prisa, hasta mi nombre pusieron como si lo hubiese firmado, lo cual no es cierto, es una falta de respeto total a mi persona, parece una simulación más, cuando claramente dije en la sesión anterior, que no la firmaría”, expresó.

Crescencio Gutiérrez González, diputado de Nueva Alianza y presidente de esta comisión, señaló que en el texto de la iniciativa se hace constar que los diputados de Morena, PRI y PRD no firmaron esta iniciativa.

A lo que el morenista con la iniciativa en la mano mostrando la caratula del documento donde está su nombre y expresó: “Dígame si está o no mi nombre en esta iniciativa, dígamelo”.

Para salvar la situación Eduardo Sobrino Sierra, diputado del PRD, propuso que con que se le diga a la Secretaría General que corrija este error se corrija, que si quieren dejen los nombres, pero se aclare quienes no lo firmaron.

Antes de llegar a esta discusión, se ordenó la distribución de la iniciativa de Ley, para iniciar su estudio y análisis que los lleve luego al dictamen.

Cabe mencionar que, mientras sesionaba esta comisión, afuera del Congreso 11 trabajadores del Sindicato Progresista del Poder Judicial del Estado protestaban con pancartas manifestando su inconformidad contra esta iniciativa.